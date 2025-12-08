Hàng cây sao cổ thụ ở Làng Sông xác xơ sau bão, du khách nuối tiếc

Theo tài liệu để lại, Tiểu chủng viện Làng Sông hay còn gọi là Nhà thờ Làng Sông ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ (nay là xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) được thành lập khoảng năm 1841-1850.

Trước bão Kalmaegi (bão số 13), Tiểu chủng viện Làng Sông là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi sự bình yên, cộng với kiến trúc Gothic châu Âu cổ kính, mà còn là địa chỉ tìm hiểu lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ.

Điểm nhấn từng khiến du khách say mê ngay từ cổng vào đó là hai hàng cây sao cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm.

Tuy nhiên, sau bão Kalmaegi, hàng cây sao hơn 130 năm tuổi trở nên trơ trụi, xác xơ khiến du khách tham quan không khỏi nuối tiếc.

Trước bão, hàng cây sao trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông trải qua hàng trăm năm, từng hứng chịu nhiều trận thiên tai lớn nhưng vẫn đứng vững.

Bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua khiến hàng cây sao bị quật xơ xác, nhiều cây bị bẻ gãy.

Nhiều cây bị gió mạnh quật gãy ngang. Theo một nữ tu sĩ tại Tiểu chủng viện Làng Sông, khả năng phục hồi của hàng sao cổ thụ vẫn còn, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Những ngày gần đây, nhiều du khách tìm đến tiểu chủng viện tham quan không giấu được sự xót xa, nuối tiếc khi chứng kiến hàng cây trăm tuổi trở nên xác xơ.

Với du khách đã từng đến Tiểu chủng viện Làng Sông, đặc biệt là những nữ tu sĩ và người dân địa phương, hàng cây sao hơn trăm tuổi gắn với biết bao ký ức đẹp.

Tiểu chủng viện là nơi đặt nhà in Làng Sông đầu tiên ở Đàng Trong. Đây được biết là một trong 3 nhà in chữ Quốc ngữ sớm nhất Việt Nam (cùng với nhà in Ninh Phú ở Hà Nội và Tân Định ở Sài Gòn), có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá và phát triển chữ Quốc ngữ.

Dù hàng cây sao cổ thụ trở nên trơ trụi nhưng du khách vẫn tìm về Tiểu chủng viện Làng Sông bởi nét cổ kính và không gian bình yên bình.

Trước thềm Noel, Tiểu chủng viện Làng Sông đang gấp rút khắc phục những hư hại do bão lũ và tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho chương trình đón Giáng sinh an lành.

Vị trí Tiểu chủng viện Làng Sông, cách trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gần 9km theo quốc lộ 19 (Ảnh: Google Maps).