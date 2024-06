Công trình kiến trúc cổ kính theo phong cách châu Âu giữa cánh đồng lúa

Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 10km, Tiểu chủng viện Làng Sông (hay còn gọi là Nhà thờ Làng Sông) tọa lạc giữa một gò đất cao ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Theo tài liệu, Tiểu chủng viện Làng Sông được xây dựng trong khoảng năm 1841-1850, với nhà mái tranh, vách phên tre, nằm giữa một gò cao, bao quanh là hào nước và đồng lúa xanh bát ngát.

Năm 1885, toàn bộ chủng viện bị thiêu hủy cùng tòa giám mục. Sau nhiều lần nâng cấp, thay đổi, đến năm 1927, Tiểu chủng viện Làng Sông được xây trên khu đất có diện tích khoảng 2.000m2, theo lối kiến trúc Gothic đậm chất châu Âu.

Nét kiến trúc Gothic thể hiện qua tường vôi vàng, mái ngói, hoa văn họa tiết, cửa vòm đối xứng… rất đẹp mắt khiến nơi này vừa uy nghi, vừa cổ kính và thanh bình.

Hiện nay, quần thể Tiểu chủng viện Làng Sông gồm nhiều công trình có kiến trúc độc đáo. Ngay lối vào cổng chính Tiểu chủng viện là nhà nguyện ở chính giữa, đối xứng với nhà nguyện là 2 dãy nhà lầu (nơi làm việc, học tập của các tu sĩ).

Ấn tượng của du khách khi đến đây không chỉ bởi công trình có kiến trúc độc đáo, cổ kính mà còn được cảm nhận không gian xanh ngát với đồng lúa mênh mông và hàng sao hơn 130 năm tuổi tỏa bóng mát quanh năm.

Theo tài liệu, Tiểu chủng viện Làng Sông còn là nơi đặt 1 trong 3 cơ sở in chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, gồm nhà in Tân Định (Sài Gòn), nhà in Ninh Phú (Hà Nội) và nhà in Làng Sông (Bình Định).

Cụ thể, nhà in Làng Sông được xây dựng năm 1872, đến năm 1885 bị phá hủy. Năm 1904, nhà in Làng Sông được Đức cha Damien Grangeon Mẫn tái thiết, giao cho cha Paul Maheu làm giám đốc.

Năm 1922, dưới sự điều hành của cha Maheu, tổng cộng ấn phẩm của nhà in Làng Sông trong một năm lên đến trên 63.000 ấn phẩm với 3.407.000 trang in. Đây còn gọi là nhà in Đông Đàng Trong, một trong 3 nhà in lớn nhất thời bấy giờ (cùng với nhà in Đàng Ngoài và Tây Đàng Trong). Nhà in Làng Sông hoạt động cho đến khoảng năm 1936, được dời về Quy Nhơn.

Hiện tại, ở khu vực nhà in cũ đã xây dựng một khu nhà trưng bày các ấn phẩm, hình ảnh về hoạt động của nhà in Làng Sông. Khu nhà này hiện là một không gian mở tiếp đón khách hành hương, người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa.

Trải qua thăng trầm lịch sử hơn 100 năm qua, kiến trúc độc đáo của Tiểu chủng viện Làng Sông vẫn giữ được vẻ đẹp vừa uy nghiêm, vừa cổ kính, thanh bình.

Ngày nay, Tiểu chủng viện Làng Sông không chỉ là nơi học tập của các tu sĩ mà còn trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách mỗi khi đến Bình Định.