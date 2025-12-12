Hải Phòng thúc tiến độ dự án chỉnh trang vỉa hè sông Tam Bạc - sông Cấm

Sau khi lãnh đạo TP Hải Phòng trực tiếp thị sát, kiểm tra, các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục còn dở dang của dự án chỉnh trang đô thị dọc sông Tam Bạc và sông Cấm.

Trong ảnh là đơn vị thi công đang đổ bê tông nền vỉa hè khu vực ven sông Cấm, gần cầu Hoàng Văn Thụ.

Bê tông được đổ xuống tạo nền vững chắc trước khi lát gạch.

Nhiều đoạn gần cầu Hoàng Văn Thụ nền bê tông đã thi công xong, chờ lát gạch lên.

Nền đường khu vực cầu Hoàng Văn Thụ đã được trải thảm nhựa, kẻ lại vạch sơn đường, nhìn khang trang hơn, sạch đẹp hơn.

Dự án gồm bờ kè dài 819m bằng cọc ván bê tông cốt thép; cải tạo đường Tam Bạc, Bến Bính, Nguyễn Thượng Hiền và xây mới đường Nguyễn Thượng Hiền, với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng từ ngân sách.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong giai đoạn 2022-2024 nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn dang dở, chậm hơn một năm. Tháng 11 năm nay, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã kiểm tra hiện trường và yêu cầu đẩy nhanh thi công.

UBND TP Hải Phòng sau đó yêu cầu các đơn vị tập trung thi công tại các phường Hồng Bàng, Hồng An, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Đại diện Ban quản lý dự án cho biết bờ kè sông Cấm từng bị tàu vận tải va chạm làm gãy cọc cừ, kéo dài quá trình bồi thường và ảnh hưởng tiến độ.

Từ tháng 11 năm nay, các nhà thầu đang đóng cọc cừ, thi công dầm mũi, rọ đá và thay thế lan can hư hỏng dọc bờ sông Cấm. Các đơn vị cũng đắp cát, lu lèn nền công viên, đổ bê tông sàn, lát công viên và trồng cây xanh.

Đơn vị thi công đang tổ chức lắp đặt thay thế lan can hư hỏng và đoạn lan can chưa được lắp đặt dọc bờ sông Cấm.

Đây là hạng mục công trình chào mừng 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam và giải phóng Hải Phòng vào tháng 5 vừa qua. Công trình này do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài chính và UBND quận Hồng Bàng (cũ) thực hiện, đã tạo điểm nhấn cảnh quan thêm cho dự án.

Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm quận Hồng Bàng (cũ), góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp và đồng bộ hệ thống kỹ thuật, thoát nước, điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc.