Không gian sống thượng lưu dành cho giới tinh hoa tại Hải Phòng

Hải Phòng: Nơi tầng lớp tinh hoa hội tụ

Hải Phòng - một trong những thương cảng lớn đầu tiên của nước ta, từ lâu đã được biết đến là tâm điểm giao thương nhộn nhịp, nơi khơi nguồn của phồn vinh, thịnh vượng… Vùng đất trù phú này mang sức hút đặc biệt đối với giới tinh hoa, thương nhân quốc tế và cộng đồng tri thức. Họ tìm đến đây để nắm bắt cơ hội phát triển cũng như an cư lâu dài.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế khi trở thành một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, thu hút vốn FDI và phát triển hạ tầng. Riêng 9 tháng đầu năm, Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 toàn quốc, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc trung ương.

Qua đó, lần đầu tiên Hải Phòng đồng thời đứng đầu cả nước ở 4 chỉ số quan trọng: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), mức độ hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là minh chứng cho sự đổi mới của chính quyền và là nền tảng để thành phố thu hút dòng vốn chất lượng cao trong thời gian tới.

Chuẩn mực sống mới được kiến tạo cho giới tinh hoa tại Hải Phòng với không gian an cư sang trọng, mang giá trị truyền đời (Ảnh: CĐT).

Sự thăng hoa của kinh tế đã mở ra một làn sóng dịch chuyển trên thị trường bất động sản (BĐS), đưa Hải Phòng từng bước định hình vai trò trung tâm sống - nghỉ dưỡng - đầu tư đẳng cấp của miền Bắc. Trong dòng chảy ấy, giới tinh hoa đất Cảng tìm kiếm nơi an cư không chỉ đơn thuần là chốn ở mà còn thể hiện gu sống khác biệt và đẳng cấp riêng.

Yếu tố tạo nên không gian sống được giới thượng lưu tìm kiếm

Trước nhu cầu gia tăng từ tầng lớp tinh hoa địa phương cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước, câu hỏi đặt ra: Đâu là yếu tố tạo nên không gian sống mà giới thượng lưu luôn tìm kiếm. Câu trả lời nằm ở ba tiêu chí: tính sưu tầm - giới hạn - giá trị truyền đời.

Đối với giới thượng lưu, giống như nghệ thuật kim hoàn hay những bộ sưu tập xa xỉ, một bất động sản mang tính sưu tầm phải hội tụ câu chuyện riêng, dấu ấn kiến trúc độc đáo và phong cách sống được cá nhân hóa. Đó là những tác phẩm không thể sao chép, được định vị như biểu tượng thể hiện tầm vóc và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Cùng với đó, số lượng giới hạn là yếu tố quyết định giá trị bền vững. Những sản phẩm chắt lọc về số lượng, tọa lạc tại vị trí vàng, sở hữu ưu thế về không gian xanh và được phát triển bởi các thương hiệu hàng đầu là “cuộc chơi của số ít” và trở thành mục tiêu săn đón.

Giá trị truyền đời của tài sản sở hữu cũng được chú trọng. Một không gian sống thượng lưu là tài sản có thể truyền lại cho thế hệ sau, không chỉ tăng giá theo thời gian mà còn thể hiện sự thịnh vượng và thành công của gia đình.

Dự án Emerald Symphony của DOJILAND đón đầu xu hướng tìm kiếm không gian sống xứng tầm của giới tinh hoa tại Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Đón đầu xu hướng tìm kiếm không gian sống xứng tầm, thị trường Hải Phòng đang chứng kiến sự xuất hiện của những dự án được kiến tạo không gian sống dành riêng cho giới tinh hoa - tiêu biểu là Emerald Symphony, dự án thấp tầng đầu tiên do DOJILAND phát triển tại thành phố Cảng.

Dù chưa ra mắt, Emerald Symphony đã nhanh chóng gây chú ý trên thị trường nhờ ưu thế vượt trội: những căn biệt thự hiếm hoi sở hữu hai mặt tiền cùng khu vườn riêng biệt - một đặc quyền chỉ dành cho số ít. Trên thị trường, bất động sản hai mặt tiền vốn chiếm tỷ lệ nhỏ trong mỗi dự án, được định giá cao so với sản phẩm thông thường và sở hữu khả năng thanh khoản vượt trội.

Giá trị ấy được nâng tầm khi gắn liền với những khu vườn riêng, kiến tạo nên không gian sống biệt lập, riêng tư và hài hòa với thiên nhiên.

Trong bối cảnh Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng và chất lượng sống, sở hữu một tài sản tinh tuyển là cách giới tinh hoa khẳng định gu thẩm mỹ, tầm nhìn và vị thế - để lại dấu ấn riêng biệt giữa dòng chảy của thành phố Cảng và kiến tạo những giá trị có khả năng trường tồn theo thời gian.