Hai bệnh viện bỏ hoang được đề xuất làm cơ sở 2 Ung Bướu và Sản ở TPHCM

Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM, kiến nghị cho phép bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương mở cơ sở 2 tại khu đất bệnh viện Lê Lợi cũ (22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu) và bệnh viện Ung Bướu mở cơ sở 2 tại khu đất bệnh viện Bà Rịa cũ (13 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Theo Sở Y tế TPHCM, hai bệnh viện này là đơn vị công lập tự chủ tài chính, có khả năng sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư mà không cần đến ngân sách nhà nước.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng này được đánh giá là phù hợp với định hướng của ngành Y tế TPHCM nhằm nâng cao năng lực y tế tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để lập đề án thành lập cơ sở 2, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí vào cuối tháng 10, khuôn viên bệnh viện Bà Rịa cũ, rộng khoảng 2,5ha, hiện đang là một khu nhà bỏ hoang, im lìm và xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Cây cối mọc chen chúc từ dưới đất lên tận hành lang, bám vào lan can cầu thang, che phủ toàn bộ lối đi. Phía dưới tầng trệt, nhiều vũng nước đọng và rác thải tạo nên khung cảnh hoang phế.

Sau khi bệnh viện mới đi vào hoạt động, toàn bộ khu bệnh viện Bà Rịa cũ đã bị bỏ hoang. Bốn phía công trình cỏ dại mọc bao phủ cao quá đầu người, tạo cảm giác hoang lạnh.

Cổng bệnh viện bị khóa lâu năm, khuôn viên bệnh viện bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Sảnh chính lối vào khoa cấp cứu và những dãy phòng từng là nơi điều trị bệnh nhân, khu hành chính hiện lên với vẻ xập xệ, mặt tường bê tông loang lổ, sơn bong tróc và rêu phủ đen sì.

Bệnh viện Bà Rịa được xây dựng từ năm 1985 và đưa vào sử dụng tháng 8/1990, tiền thân là bệnh viện Châu Thành. Đầu năm 2015, công trình xây mới bệnh viện Bà Rịa hoàn thành, được đưa vào sử dụng với diện tích trên 6,7ha tại phường Tam Long, TPHCM.

Tương tự, tại trung tâm phường Vũng Tàu, bệnh viện Lê Lợi cũng bị bỏ hoang nhiều năm.

Bên ngoài cổng khóa chặt, bảng hiệu đã phai màu, khuôn viên bên trong nhếch nhác, xuống cấp theo thời gian.

Bệnh viện Lê Lợi được hình thành từ năm 1939, trên diện tích khoảng 1,6ha. Đến năm 2021, bệnh viện chính thức đổi tên thành bệnh viện Vũng Tàu. Tháng 3/2022, bệnh viện chuyển sang cơ sở mới tại phường Phước Thắng, TPHCM với quy mô gần 6ha. Khuôn viên bệnh viện Lê Lợi cũ đóng cửa, không còn hoạt động, tạo thành khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu.

Sau hơn 3 năm bỏ hoang, nhiều hạng mục bên trong bệnh viện Lê Lợi đã xuống cấp nặng, hư hỏng, hoang tàn và nhếch nhác.

Tòa nhà khu B bệnh viện sơn bị bong tróc, lan can chi chít vết nứt, rêu bám phủ, cỏ mọc um tùm. Nhiều căn phòng hành chính cửa đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Khu cấp phát thuốc, thu ngân viện phí bên trong bệnh viện vẫn còn các bảng chỉ dẫn, quy định, hướng dẫn và thông báo.

Phía sau hành lang của bệnh viện Lê Lợi để hoang nhiều năm. Các phòng chức năng, phòng bệnh đã xuống cấp, hư hỏng. Hy vọng sau khi cải tạo, bệnh viện Lê Lợi sẽ chăm sóc sức khỏe người dân và du khách khu vực Vũng Tàu tốt hơn.

Trước hiện trạng của hai bệnh viện cũ và đề xuất của Sở Y tế TPHCM, nhiều người dân kỳ vọng rằng việc đưa các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giúp bệnh nhân không phải đi xa lên TPHCM, giảm chi phí, giảm quá tải cho tuyến trên và tránh lãng phí cơ sở vật chất, quỹ đất như hiện nay.

Đề xuất này nằm trong chuỗi hoạt động cải thiện chất lượng dịch vụ y tế của TPHCM tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, sau các chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo và ký kết chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Vũng Tàu.