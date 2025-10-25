Real Madrid nổi giận vì phát biểu dậy sóng của Lamine Yamal

Cách đây vài ngày, Lamine Yamal đã có cuộc trò chuyện với cựu danh thủ Gerard Pique và người làm nội dung nổi tiếng Ibai Llanos. Trong đó, tiền đạo trẻ của Barcelona bất ngờ có phát ngôn công kích Real Madrid. Yamal cho biết: “Vâng, họ (Real Madrid) vừa ăn cắp vừa than phiền, làm những chuyện mà tôi chẳng hiểu nổi”.

Yamal gây sốc khi có phát ngôn công kích Real Madrid (Ảnh: Getty).

Phát biểu gây tranh cãi của Yamal xuất hiện ngay trước trận Siêu kinh điển trên sân Bernabeu (22h15 ngày 26/10), khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Các cầu thủ Real Madrid tỏ ra khó hiểu khi ngôi sao mang áo số 10 của Barca chọn thời điểm nhạy cảm như vậy để công kích đối thủ.

Theo tờ Marca, trong phòng thay đồ Real Madrid tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, các cầu thủ đón nhận phát biểu này với tâm trạng khó chịu và tức giận. Họ cho rằng Yamal “thiếu tinh thần đồng nghiệp” và ngày càng để lộ những hành vi ngoài sân cỏ gây phản cảm.

Điều khiến họ bức xúc hơn là sự mâu thuẫn trong lời nói của Yamal, đặc biệt trong bối cảnh vụ “Negreira”, vụ bê bối liên quan đến việc Barcelona bị cáo buộc chi tiền cho cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài (CTA) trong suốt gần hai thập kỷ, vẫn còn chưa khép lại.

Thậm chí, nhiều thành viên của Real Madrid cho rằng đây là biểu hiện thiếu tôn trọng giữa các đồng nghiệp và Yamal “chưa học được quy tắc ứng xử chuyên nghiệp cơ bản”.

Real Madrid muốn khiến Yamal "bẽ mặt" bằng chiến thắng trước Barcelona (Ảnh: Goal).

Đây không phải lần đầu Yamal thể hiện thái độ thiếu chừng mực với Real Madrid nhưng những lời công kích lần này đã khiến nhiều cầu thủ Los Blancos “cảm thấy nóng mặt”.

Thay vì bị phân tâm vì tuyên bố của Yamal, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự định sẽ biến những lời lẽ ấy thành động lực thi đấu. Real Madrid đang xem trận Siêu kinh điển là cơ hội vàng để phục hận sau 4 thất bại liên tiếp trước Barcelona.

Một cầu thủ Real Madrid chia sẻ: “Những gì cậu ta nói chỉ khiến chúng tôi thêm quyết tâm. Trên sân, chúng tôi sẽ trả lời bằng phong độ để giành chiến thắng”.

Trước trận đấu này, Real Madrid đang dẫn đầu La Liga với 24 điểm, nhiều hơn Barcelona 2 điểm. Điều đó giúp Los Blancos thêm tự tin bước vào trận chiến căng thẳng.