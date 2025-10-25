Đột kích lò mổ ở TPHCM, phát hiện xác 19 con chó

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo, rạng sáng 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó gồm: Đặng Nhật Bằng (SN 2002, ngụ xã Bà Điểm), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1999, quê Bắc Giang) là hai người trực tiếp thu mua chó trộm; Phạm Thị Liên (SN 1967) - chủ cơ sở giết mổ; và Nguyễn Sinh Gơ (SN 1995, ngụ xã Bà Điểm) - đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm chó.

Theo cảnh sát, Nguyễn Sinh Gơ đã dùng súng kích điện tự chế bắn trộm 4 con chó với tổng trọng lượng 51kg, sau đó mang bán cho An và Bằng thì bị bắt quả tang.

Bộ dụng cụ để bắn trộm chó được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg), bộ súng kích điện tự chế, túi nilon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, Bằng và An thừa nhận được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.