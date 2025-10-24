Huế lũ dâng mênh mông, dân lội nước lụt đưa tang người quá cố

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở thành phố Huế, đặc biệt là các phường Hóa Châu và xã Quảng Điền. Tình hình ngập lụt ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Ngày 24/10, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu, thành phố Huế xác nhận một đám tang đã diễn ra trong điều kiện ngặt nghèo khi nhiều khu vực trên địa bàn phường bị ngập sâu cục bộ.

Nhiều làng quê thấp trũng tại thành phố Huế bị cô lập vì nước lũ dâng cao, người dân đi lại bằng thuyền nan (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó vào chiều 23/10, gia đình, người thân và bà con lối xóm tại tổ dân phố Tây Thành đã đưa tang cụ ông T.S. (90 tuổi) giữa lúc trời đổ mưa lớn. Hình ảnh đoàn người khiêng quan tài người quá cố lội trong dòng nước ngập sâu đã khiến những người chứng kiến xót xa.

Người dân Huế lội nước lũ đưa tang người quá cố (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Theo đại diện UBND phường Hóa Châu, các tuyến đường trục chính trên địa bàn phường bị chia cắt, ngập lụt 30-80cm. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đặt rào chắn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, cho biết thêm, sáng 24/10, 11 trường học trên địa bàn phường đã cho học sinh nghỉ học.

Người dân lội bộ từ vùng nước ngập sâu ra ngoài mua thực phẩm (Ảnh: Vi Thảo).

Cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại xã Quảng Điền, nhiều tuyến đường cũng ngập sâu, buộc chính quyền phải rào chắn, cấm người dân đi qua.

Đặc biệt, các tuyến đường dẫn vào 3 thôn Lâm Lý, Phước Lý, Mai Dương bị ngập sâu, gây chia cắt tạm thời. Người dân ở các thôn nêu trên muốn ra ngoài phải đi bằng ghe, thuyền hoặc lội bộ một đoạn đường dài.

Một người dân thôn Mai Dương cho biết, tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn bị ngập sâu, các phương tiện đường bộ không thể di chuyển được, khiến 720 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu bị cô lập.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) từ chiều 23/10 đến sáng 24/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa lớn.

Tuyến đường độc đạo dẫn vào các thôn Lâm Lý, Phước Lý, Mai Dương, xã Quảng Điền mênh mông nước (Ảnh: Vi Thảo).

Tổng lượng mưa tại thành phố Huế từ 19h ngày 21/10 đến 10h ngày 24/10 phổ biến 170-400mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 958mm, Vườn Quốc Gia Bạch Mã 515mm.

Cơ quan chức năng dự báo, các ngày 24-26/10, thành phố Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Mưa lớn đã làm sạt lở taluy âm trên quốc lộ 49, đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (thuộc phường Thủy Xuân). Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cho phép lưu thông trên một làn đường.