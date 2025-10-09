TPHCM đề xuất sửa chữa 2 bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 9/10, ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng, Sở Y tế TPHCM, cho biết, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương sửa chữa Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương để đi vào hoạt động sau nhiều năm bỏ hoang.

Ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng, Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Hải Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM về việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế sau sáp nhập, Sở Y tế đã khảo sát và xây dựng các phương án tối ưu để đưa các dự án y tế vào hoạt động hiệu quả, đặc biệt là Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương.

Quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, ngày 25/7, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã trực tiếp khảo sát thực trạng của hai bệnh viện này. Qua đó, Sở Y tế ghi nhận một số hạng mục của hai bệnh viện đã xuống cấp và hư hỏng.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 28/7, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức họp và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần TPHCM xây dựng đề án triển khai để sớm đưa hai cơ sở trên vào hoạt động.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương và các đơn vị liên quan để bàn bạc phương án sửa chữa, cải tạo.

Theo ông Nguyễn Hải Nam, trong thời gian chờ HĐND TPHCM thông qua chủ trương thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo hai cơ sở nêu trên, Sở Y tế đã kiến nghị đến UBND thành phố chấp thuận chủ trương giao Bệnh viện chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TPHCM.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương bỏ hoang nhiều năm nay (Ảnh: T.K.)

“Để khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hai bệnh viện này và kịp thời đưa vào sử dụng, Sở Y tế kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, đề xuất sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên hoặc dự phòng của thành phố”, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương tiếp tục làm chủ đầu tư để thực hiện việc sửa chữa và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương nằm trên hai khu đất rộng khoảng 6ha tại phường Bình Dương (trước đây là phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hai bệnh viện này có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, được khởi công xây dựng vào năm 2013, hoàn thành năm 2018.

Trong dịch Covid-19, do chưa được sử dụng vào điều trị nên tỉnh Bình Dương đã trưng dụng nơi đây thành bệnh viện dã chiến, sau đó hai cơ sở này bị bỏ hoang cho đến nay. Hiện, nhiều trang thiết bị, hạng mục đã xuống cấp.