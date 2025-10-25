Hơn 2.000 tài xế dính cồn một đêm, Cục trưởng CSGT nói "đáng báo động"
(Dân trí) - Theo Cục CSGT, từ 19h30 đến 23h ngày 24/10, CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Chiều 25/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 24/10, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h30 đến 23h. Qua đó cảnh sát đã kiểm soát hơn 57.300 lái xe.
Theo Cục CSGT, trong số hơn 57.300 lái xe, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (11 xe tải, 47 ô tô con, 1.959 xe máy, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết kết quả nêu trên đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.
Cũng theo Thiếu tướng Bình, trong tối 24/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.
Thiếu tướng Bình cũng cho rằng 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một đêm là con số đáng báo động.
Cũng trong chiều 25/10, Cục CSGT cho biết, vào tối 24/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km211 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác Đội 3 Cục CSGT đã phát hiện tài xế N.T.T. điều khiển ô tô biển số 29C-019.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,510mg/lít khí thở.
Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử phạt tài xế T. 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 23 tháng.