Hơn 2.000 tài xế dính cồn một đêm, Cục trưởng CSGT nói "đáng báo động"

Chiều 25/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 24/10, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h30 đến 23h. Qua đó cảnh sát đã kiểm soát hơn 57.300 lái xe.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, trong số hơn 57.300 lái xe, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (11 xe tải, 47 ô tô con, 1.959 xe máy, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết kết quả nêu trên đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Cũng theo Thiếu tướng Bình, trong tối 24/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.

Thiếu tướng Bình cũng cho rằng 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một đêm là con số đáng báo động.