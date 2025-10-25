Căn bệnh hiểm đã trở thành "đại dịch", nhiều trẻ em phải điều trị suốt đời

Trong các ngày 24-25/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Insulin và công nghệ trong điều trị đái tháo đường type 1 - chúng ta có thể làm tốt hơn những gì đang làm”.

Chương trình diễn ra nhằm nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 1, đồng thời cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chăm sóc bệnh nhân tại gia đình.

Hội thảo khoa học “Insulin và công nghệ trong điều trị đái tháo đường type 1" (Ảnh: HL).

Theo các bác sĩ, đái tháo đường type 1 là một bệnh lý phức tạp và đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, đái tháo đường đã trở thành đại dịch của thế kỷ 21, khi cứ 10 người sẽ có 1 người mắc bệnh (tính chung ở cả 2 type bệnh).

Điều này tạo ra gánh nặng đối với ngành y tế, nhất là đái tháo đường type 1 thường gặp ở trẻ em. WHO cảnh báo, số bệnh nhi mắc mới có thể còn gia tăng.

Không nằm ngoài xu thế trên, hàng năm Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận số lượng bệnh nhi mắc bệnh lý trên ngày càng cao. Đây là căn bệnh mạn tính, tức phải điều trị suốt đời và có thể dẫn đến những biến chứng xấu đối với thị giác, thần kinh, tim mạch...

Tuy nhiên, nếu phụ huynh kịp thời can thiệp và kiểm soát tốt, trẻ vẫn có thể sống tốt. Hiện nay với những tiến bộ của y học, có nhiều phương pháp can thiệp điều trị đái tháo đường tiên tiến, trong đó có phác đồ basal bolus.

Cụ thể, phác đồ này là chế độ tiêm hai loại insulin tác dụng khác nhau, gồm insulin basal (nền) và insulin bolus (nhanh).

Phác đồ này mô phỏng cách cơ thể tiết insulin tự nhiên, với một liều nền để kiểm soát đường huyết giữa các bữa ăn và liều còn lại để xử lý lượng đường tăng lên sau khi ăn.

"Phác đồ basal bolus đơn giản hóa có thể được cân nhắc ở những bệnh nhân đái tháo đường type 1 có chế độ ăn tương đối ổn định, muốn giảm số mũi tiêm mỗi ngày mà vẫn đạt hiệu quả điều trị", các bác sĩ phân tích.

Việc theo dõi đường huyết là điều rất quan trọng với bệnh nhân đái tháo đường type 1 (Ảnh minh họa: BV).

PGS.TS.BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Thận - Nội tiết của Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ thêm, để điều trị đái tháo đường cần có sự vào cuộc liên ngành và sự phối hợp giữa người nhà với chuyên khoa thận - nội tiết, dinh dưỡng và cả tâm lý.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc theo dõi đường huyết là điều rất quan trọng trong kiểm soát đái tháo đường type 1. Dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhi có thể giúp duy trì đường huyết an toàn, đảm bảo sự tăng trưởng ở trẻ, cũng như góp phần giúp tránh được các biến chứng mạch máu nguy hiểm.