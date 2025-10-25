Bé gái bị cha dượng dùng búa đinh bạo hành được mẹ đón về quê ngoại

Chiều 25/10, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm) - nạn nhân bị cha dượng bạo hành - đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần được điều trị tại bệnh viện.

Mẹ cháu, chị B.T.B. (29 tuổi, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La), bày tỏ nguyện vọng đưa 3 con nhỏ (trong đó có bé L.) chuyển về quê ngoại sinh sống.

Chính quyền xã Cổ Đạm đã hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé L. đến địa phương mới.

Chính quyền xã Cổ Đạm hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục và trao quà động viên cho mẹ con bé (Ảnh: Hoàng Hà).

"Tại hội trường xã, chính quyền và nhà trường đã làm xong các thủ tục, đồng thời trao quà động viên cho mẹ con chị B.. Gia đình được một nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện vận chuyển. Chiều 25/10, chuyến xe chở mẹ con bé gái đã rời Hà Tĩnh", lãnh đạo xã Cổ Đạm thông tin.

Hôm 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Nam được xác định có hành vi bạo hành, gây thương tích cho con riêng của vợ là bé gái H.T.N.L..

Nam khai nhận khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, anh ta chở cháu L. về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm.

Bé gái khi điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại đây, Nam cho rằng cháu L. nói dối và do mang định kiến bé gái là con riêng của vợ, anh ta tát vào miệng, dùng thanh gỗ, búa đinh đánh vào vùng đầu bé gái.

Sáng 19/10, Nam khóa cửa đi làm, để cháu bé ở lại một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30 cùng ngày, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, được người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng.

Bé gái được chuyển vào bệnh viện ở tỉnh Nghệ An cấp cứu, điều trị. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Khi vụ việc bị phát giác, Nam bỏ trốn. Tối 19/10, công an phát hiện người đàn ông này lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên bắt giữ.