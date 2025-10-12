Cỏ mọc um tùm bên trong bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang nhiều năm ở TPHCM

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương nằm trong khu đất có 4 mặt tiền, tọa lạc tại phường Bình Dương, TPHCM (trước đây là phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, Bình Dương).

Bệnh viện được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong đợt dịch lần thứ 4, nơi đây được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 3.

Sau 7 năm hoàn thiện nhưng không đưa vào sử dụng khiến bệnh viện xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

Tủ phòng cháy chữa cháy bên trong bệnh viện gỉ sét, không có ống dây.

Theo nam bảo vệ tại bệnh viện, trước đây có kẻ gian đột nhập lấy cắp đồ nên hiện tại không cho người lạ vào bên trong.

Toàn bộ các cổng phụ đều được khóa cẩn thận để không cho người lạ ra vào bệnh viện.

Dàn máy lạnh được lắp đặt để phục vụ cho các phòng bệnh nhưng chưa được sử dụng.

Đối diện với Bệnh viện chuyên Tâm thần Bình Dương là Bệnh viện Chuyên khoa Lao - Phổi cũng được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng chỉ được sử dụng một phần cho Khoa truyền nhiễm lao của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Do không sử dụng hết công năng nên trong bệnh viện hoang tàn.

Trước đó, chiều 9/10 tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM, ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng, Sở Y tế TPHCM, cho biết, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương sửa chữa Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao - Phổi Bình Dương để đi vào hoạt động sau nhiều năm bỏ hoang (Ảnh tư liệu: Phạm Diện).