Nhiều tuyến đường bị bão tàn phá, Nghệ An công bố tình huống khẩn cấp

Ngày 25/10, theo Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do cơn bão Bualoi gây ra.

Báo cáo của địa phương này cho hay, ảnh hưởng bão Bualoi (từ ngày 28/9 đến 30/9) đã gây ách tắc, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Lực lượng chức năng khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến quốc lộ 16 (Ảnh: Hoàng Lam).

Cụ thể, có 6 tuyến quốc lộ (7, 16, 48, 48C, 48D, 48E) và nhiều tuyến đường tỉnh bị hư hỏng nặng

Các tuyến đường nêu trên xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương và ta luy âm, mặt đường bị lún nghiêng, nguy cơ sụt gãy, hư hỏng tứ nón cầu (phần gia cố mố trụ cầu), hư hỏng hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, đồng thời đề xuất giải pháp sửa chữa khắc phục.

Bên cạnh đó, đơn vị này được giao nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (nếu cần thiết) để khắc phục hậu quả thiên tai.