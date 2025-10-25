Dùng khẩu trang che biển số, thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 25/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế N.Q.M. (SN 2005, trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Với vi phạm kể trên, tài xế M. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế M. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào trưa cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng dùng khẩu trang che một phần biển số. Sau khi video được đăng tải, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định người điều khiển phương tiện là anh N.Q.M..

Tài xế M. dùng khẩu trang che biển số (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, anh M. cho biết tối 24/10 anh này có điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V5-697.xx lưu thông trên đường Xã Đàn. Do lo ngại bị CSGT phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông, anh M. đã dùng khẩu trang che kín biển số xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo việc lái xe cố tình che, làm mờ hoặc thay đổi biển kiểm soát phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.