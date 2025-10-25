Mưa lớn hiếm thấy khiến đặc khu Thổ Châu ngập nặng diện rộng
(Dân trí) - Theo người dân đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang), đây là một đợt mưa lớn kéo dài hiếm thấy gây ngập diện rộng. Người dân phải liên tục tát nước và di dời tài sản, đồ đạc lên cao.
Ngày 25/10, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang).
Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước tràn vào, có nơi ngập sâu hơn nửa mét, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân.
Mực nước tại các khu dân cư đang dâng nhanh. Nhiều hộ dân đã phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao, đồng thời dùng ván chắn và bao cát để ngăn nước tràn vào nhà.
Theo nhận định của người dân, đây là một đợt mưa lớn hiếm thấy kéo dài suốt 2-3 ngày. Nguyên nhân ngập úng cục bộ được xác định là do lượng nước mưa lớn từ khu vực núi đổ xuống quá nhanh, vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước hiện tại.
Chính quyền đặc khu Thổ Châu đã phát đi khuyến cáo đề nghị người dân cần hạn chế đi lại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản, do tình hình mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn.
Đặc khu Thổ Châu có vùng biển tiếp giáp với Campuchia và Thái Lan, cách trung tâm đặc khu Phú Quốc hơn 100km.
Nơi này là đảo xa đất liền nhất ở vùng biển Tây Nam và có dân số hơn 2.000 người; diện tích khoảng 13km². Thổ Châu có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh quan trọng, nằm trong khu vực phòng thủ của tỉnh, Quân khu 9 và cả nước.