Mưa lớn hiếm thấy khiến đặc khu Thổ Châu ngập nặng diện rộng

Ngày 25/10, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang).

Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước tràn vào, có nơi ngập sâu hơn nửa mét, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân.

Nước ngập ngang gối, tràn vào khu dân cư trong khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm (Ảnh: CTV).

Mực nước tại các khu dân cư đang dâng nhanh. Nhiều hộ dân đã phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao, đồng thời dùng ván chắn và bao cát để ngăn nước tràn vào nhà.

Theo nhận định của người dân, đây là một đợt mưa lớn hiếm thấy kéo dài suốt 2-3 ngày. Nguyên nhân ngập úng cục bộ được xác định là do lượng nước mưa lớn từ khu vực núi đổ xuống quá nhanh, vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước hiện tại.

Đồ đạc của người dân chìm trong nước (Ảnh: CTV).

Chính quyền đặc khu Thổ Châu đã phát đi khuyến cáo đề nghị người dân cần hạn chế đi lại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản, do tình hình mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn.