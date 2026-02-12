Giọt nước mắt tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCM rực sáng đêm 25 Tết

Sau hơn hai tháng thi công khẩn trương, công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM đã chính thức được khánh thành vào chiều tối nay, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự đoàn kết và kiên cường của người dân thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch.

Công trình, được khởi công từ đầu tháng 11/2025, không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là biểu tượng ghi nhận những mất mát và sự hy sinh to lớn của thành phố trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội vào năm 2021.

Tham dự buổi lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Trong bài phát biểu đầy xúc động, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, đã nghẹn ngào chia sẻ: "Đứng giữa không gian tĩnh lặng này, chúng ta hãy cùng nhau dành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã vĩnh viễn ra đi trong đại dịch Covid-19 hết sức khốc liệt. Đó là những nỗi đau tột cùng khi nhiều người nhắm mắt xuôi tay mà không có người thân bên cạnh; có những đứa trẻ còn chưa hiểu hết hai tiếng "mẹ cha" đã phải mang vành khăn trắng".

Ông Được cũng bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với sự hy sinh của hàng trăm y bác sĩ tuyến đầu và tình nguyện viên: "Thành phố cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của hàng trăm y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, những "thiên thần áo trắng" và những tình nguyện viên hết sức nhiệt huyết. Họ đã gác lại những hạnh phúc riêng, thậm chí có người không thể về chịu tang cha mẹ để xông pha vào tâm dịch, chiến đấu vì sự sống của nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Sự hy sinh ấy đã hóa thành tượng đài không phải dựng bằng đá, mà dựng bằng lòng biết ơn của hàng triệu người dân thành phố".

Năm 2021, TPHCM đã trải qua 5 tháng giãn cách xã hội kéo dài, chịu tổn thất nặng nề về kinh tế và con người.

Theo số liệu công bố, khoảng 23.000 người dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn thành phố đã qua đời vì dịch bệnh.

Lãnh đạo TPHCM đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19.

Đài tưởng niệm được thiết kế độc đáo với tượng đài Giọt Nước chu vi 13m, cao 6m, chế tác từ inox gương. Chất liệu này không chỉ phản chiếu hình ảnh người xem mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự sẻ chia nỗi buồn chung.

Bao quanh tượng đài là không gian hạ thấp khoảng 4m so với quảng trường, tượng trưng cho một vết sẹo hằn sâu trong lòng đất. Khu vực này có đường kính 48m, gồm 9 bậc cấp với 360 ngọn nến nước, biểu trưng cho số đông.

Trên những bậc cấp, hình ảnh những dấu chân đá được in nổi, biểu trưng cho hành trình sống và những ký ức còn lại.

Khi màn đêm buông xuống, 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường biến toàn bộ không gian thành một khu rừng ánh nến lung linh, lặng lẽ, tưởng nhớ những con người đã không may mắn trong đại dịch.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là điểm đến ý nghĩa cho người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, ghi nhận sự chung sức đồng lòng của người dân TPHCM vượt qua đại dịch.

Toàn bộ hệ thống cây xanh cổ thụ trong công viên được giữ gìn, các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện. Nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa cho nhiều thế hệ.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới.

Việc hồi sinh khu đất rộng 4,3ha giữa trung tâm thành phố, từng bị bỏ hoang nhiều năm, thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.