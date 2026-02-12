TPHCM khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Tối 12/2, TPHCM tổ chức lễ khánh thành công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm xúc động, dành phút lắng lòng tưởng nhớ hàng nghìn đồng bào, đồng chí đã mất trong đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM cắt băng khánh thành công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chủ tịch UBND TPHCM đồng thời tri ân sâu sắc đội ngũ y tá, bác sĩ tuyến đầu và các tình nguyện viên đã hy sinh thầm lặng, gác lại hạnh phúc riêng để bảo vệ sự sống của người dân. Theo ông, sự hy sinh ấy đã trở thành “tượng đài” được dựng nên bằng lòng biết ơn của hàng triệu người dân thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, có thời điểm thành phố tưởng chừng không thể trụ vững khi số ca bệnh tăng nhanh, xe cấp cứu nối dài trong đêm, kinh tế lần đầu tăng trưởng âm. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhờ tinh thần đoàn kết của người dân, TPHCM đã kiên cường vượt qua đại dịch.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là công trình cảnh quan mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, là nơi để tưởng nhớ, tri ân và gửi gắm ba thông điệp: sự hồi sinh; lòng nhân nghĩa, tình đoàn kết; hướng tới tương lai.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ban tổ chức, công viên được xây dựng trên khu đất hình tam giác với các cạnh bo mềm. Trung tâm là quảng trường tròn rộng 1.800m2, thiết kế theo hình tượng “giọt nước rơi”.

"Khi chạm đất, giọt nước tạo nên khoảng lõm sâu như vết sẹo của ký ức đau thương, rồi lan tỏa thành những vòng sóng, tượng trưng cho sự chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng tới tương lai", ý nghĩa của công trình được ban tổ chức chia sẻ.

Trung tâm quảng trường đặt tượng đài giọt nước cao 6m, chu vi 13m, làm từ inox. Mặt quảng trường được hạ thấp khoảng 4m; phần đất đào lên được bồi đắp thành vườn đồi xung quanh, thể hiện triết lý cân bằng âm - dương.

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được hoàn thành (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim - biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt tượng đài phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp nỗi đau là ký ức chung của cộng đồng.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước. Ban đêm, cùng gần 1.000 điểm sáng, không gian trở nên lung linh, tĩnh lặng như “rừng ánh nến” tưởng niệm các nạn nhân Covid-19.

Chín bậc cấp chia thành ba tầng, gợi hành trình đời người: tầng thấp khắc 12 con giáp tượng trưng cho dòng thời gian; tầng giữa in dấu chân đá; tầng cao khảm hoa sen, sứ, cúc bằng đồng, biểu trưng cho sự tiếp nối và hy vọng.

Tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, đơn vị thi công đã giữ lại toàn bộ cây cổ thụ, tôn tạo các biệt thự cũ thành không gian triển lãm, thư viện. Công viên còn có khu sinh hoạt cộng đồng, thể thao, vườn tượng… hướng tới một điểm đến văn hóa - chữa lành cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo đại diện Tập đoàn Sun Group, công viên được doanh nghiệp tài trợ cho thành phố với tổng kinh phí 263 tỷ đồng. Để kịp hoàn thành trước Tết, doanh nghiệp đã huy động khoảng 500 công nhân cùng 20 kỹ sư thi công liên tục hơn 90 ngày.

Ngay sau lễ khánh thành, toàn bộ rào chắn được tháo dỡ trong đêm để công viên chính thức phục vụ người dân.