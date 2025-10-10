“Giấc mơ an cư” của người thu nhập thấp thành nơi... cỏ mọc, bê tông mục

Các tòa nhà dở dang, chỉ có khung bê tông trơ trọi, nhiều mảng tường chưa xây xong, phần sắt thép lộ ra hoen gỉ, có dấu hiệu mục, xuống cấp. Tòa nhà cao tầng bên phải đã xây gần hoàn thiện nhưng lớp sơn bên ngoài đã bạc màu, bám đầy rêu mốc.

Xung quanh là cỏ dại mọc um tùm, lan kín lối đi và chân móng công trình. Dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) nay là phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, trông như những khối bê tông mục nằm giữa đồng hoang.

Dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 700 tỷ đồng.

Dự án được phê duyệt năm 2010, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2018. Mục tiêu dự án là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, công trình dịch vụ với 3.688 căn hộ.

Sau 15 năm được cấp thủ tục đầu tư, do có nhiều nguyên nhân như năng lực nhà thầu yếu kém, bị Thanh tra phát hiện các sai phạm... nên dự án chỉ xây dựng 3 khu nhà nhưng đều dang dở, nhếch nhác.

Dự án từng được kỳ vọng thực hiện “giấc mơ an cư” cho người lao động có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp lân cận. Tuy nhiên, đến nay, các khu nhà đã hoàn thiện phần thô nhưng rơi vào cảnh hoang tàn, không có dấu vết của việc tiếp tục thi công.

Nhiều vị trí trong căn hộ đã bị dột, sàn đọng nước, tường bị rêu mốc nghiêm trọng.

Vật liệu xây dựng bị vứt ngổn ngang tại các khu vực đang xây dang dở.

Tại khối nhà gần hoàn thiện cũng rơi vào cảnh hoang phế. Trong khuôn viên cây cỏ mọc um tùm vào sát chân công trình.

Không có bảo vệ trông coi, không người chăm sóc, vệ sinh khiến cây cỏ mọc tràn vào bên trong các căn hộ tầng trệt.

Tại khu chung cư gần hoàn thiện, mỗi căn rộng khoảng 15m2, có gác lửng. Nhiều phòng chưa hoàn thiện cầu thang lên xuống. Một số phòng đã có dấu hiệu xuống cấp, kính vỡ khắp nơi.

Các căn hộ chỉ mới xong phần thô, hệ thống nước, điện chưa được đấu nối.

Các mảng tường thành nơi vẽ bậy với những hình ảnh, từ ngữ tục tĩu.

Tại khu vực dự án còn có hai khu chỉ đổ móng rồi bỏ mặc cho cỏ phủ um tùm.

Hệ thống đường vào dự án chưa được thảm nhựa, trời mưa tạo thành vũng nước lớn, khiến việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn.

Vị trí của dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Ảnh: Google Maps).