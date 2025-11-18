Đường ven Kênh Tẻ ở TPHCM đội vốn lên 5.600 tỷ đồng sau nhiều năm chờ đợi

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM ngày 14/11, UBND TP đã trình tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc Kênh Tẻ. Dự án này, được thông qua từ năm 2016, đến nay vẫn chưa được phê duyệt do những thay đổi về quy mô, tổng vốn và phạm vi thực hiện.

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là hơn 2.203 tỷ đồng, trong đó 737 tỷ đồng dành cho xây lắp và 1.466 tỷ đồng cho bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và cập nhật theo quy định mới, tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh lên hơn 5.554 tỷ đồng.

Dự án có quy mô lớn, được triển khai trên địa bàn các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Đường Tôn Thất Thuyết hiện hữu chỉ có 2 làn xe, không đáp ứng được mật độ lưu thông ngày càng tăng. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của khu Nam TPHCM, kết nối với nhiều tuyến đường quan trọng như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Khoái.

Theo đề xuất điều chỉnh của Sở Xây dựng, đoạn đường dài hơn 3,4km từ Bến Vân Đồn đến Trương Đình Hợi (dưới cầu Tân Thuận) sẽ được mở rộng từ 7m lên 27m, đáp ứng 6 làn xe.

Dọc tuyến Tôn Thất Thuyết hiện còn một bãi rác xuống cấp, gây mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống người dân. Khi dự án triển khai, bãi rác này sẽ được di dời để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm mở rộng đường Tôn Thất Thuyết; xây mới một cầu rộng 27m qua rạch Nguyễn Kiệu; mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn lên 25m; xây kè bảo vệ và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Hiện nay, dọc đường Tôn Thất Thuyết có một số đoạn đã hình thành công viên nhưng chưa được chỉnh trang đồng bộ. Ông Hoàng Văn Ba, một người dân sinh sống lâu năm tại khu vực, bày tỏ sự ủng hộ: “Tôi rất ủng hộ việc tuyến đường sớm được mở rộng. Khi đó, cảnh quan đô thị sẽ khang trang hơn, tình trạng kẹt xe và ngập nước cũng sẽ được cải thiện”.

Tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong nội đô TPHCM còn thấp so với tiêu chuẩn, đồng thời các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu người dân.

Dự án cũng sẽ xây dựng tuyến đường quy hoạch số 1 dài 185m, kè bảo vệ bờ Kênh Tẻ và bờ rạch Nguyễn Kiệu, bố trí bến cập tàu thủy nội địa, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, thoát nước.

Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được đề xuất điều chỉnh lên 4.141 tỷ đồng, phục vụ thu hồi đất của 598 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án cũng sẽ kéo dài thời hạn đến năm 2029 thay vì năm 2021 như kế hoạch ban đầu. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào quý III/2027 để khởi công.

Hội đồng thẩm định TPHCM đánh giá, việc mở rộng tuyến đường Tôn Thất Thuyết và đầu tư công viên ven Kênh Tẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích dân sinh. Dự án không chỉ giảm kẹt xe, cải thiện đường thoát nước mà còn góp phần tạo không gian công cộng, cải thiện môi trường và diện mạo đô thị ven kênh, vốn trước nay còn tồn tại nhiều nhà tạm, khu dân cư xuống cấp. Đặc biệt, khi hoàn thành, dự án sẽ đồng bộ hạ tầng với cầu đường Nguyễn Khoái sắp được khởi công xây dựng, giúp giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế khu Nam TPHCM.

Vị trí đường Tôn Thất Thuyết, ven kênh Tẻ (TPHCM) (Đồ hoạ: Bảo Quyên)