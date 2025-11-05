TPHCM nâng vốn mở rộng đường ven kênh Tẻ lên 5.600 tỷ đồng

Hội đồng Thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công TPHCM vừa thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Theo nội dung điều chỉnh, dự án sẽ tăng tổng mức đầu tư từ 2.203 tỷ đồng (công bố năm 2016) lên 5.621 tỷ đồng, chủ yếu do việc điều chỉnh tăng quy mô xây dựng, cập nhật đơn giá và tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường Tôn Thất Thuyết chạy dọc kênh Tẻ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Với tổng mức đầu tư mới, dự án được điều chỉnh từ nhóm B lên nhóm A. Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư dự án.

Về quy mô, tuyến đường Tôn Thất Thuyết sẽ được cải tạo, mở rộng với chiều dài 3,4km, rộng 27m, tăng thêm 2m chiều rộng so với kế hoạch ban đầu.

Các hạng mục chính của dự án gồm mở rộng đường Tôn Thất Thuyết; xây mới một cầu rộng 27m qua rạch Nguyễn Kiệu (nằm trên đường Tôn Thất Thuyết); mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn lên 25m; xây kè bảo vệ và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ...

Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được đề xuất điều chỉnh lên 4.141 tỷ đồng, phục vụ thu hồi đất của 598 trường hợp bị ảnh hưởng.

Cũng theo phương án điều chỉnh, dự án sẽ được kéo dài thời hạn đến năm 2029 thay vì năm 2021 như kế hoạch ban đầu. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai trong năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2027 để khởi công.

Hội đồng Thẩm định TPHCM đánh giá hồ sơ điều chỉnh dự án đã đủ điều kiện để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết ven Kênh Tẻ được kỳ vọng giúp chỉnh trang đô thị, nhà ven kênh, rạch; hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng mục tiêu chống ngập, tạo trục cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho người dân.