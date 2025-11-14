Hơn 17.000 tỷ đồng nạo vét kênh rạch khu Nam TPHCM

Ngày 14/11, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Lớn, rạch Ông Bé và rạch nhánh.

Kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X diễn ra sáng 14/11 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Rạch Ông Bé và rạch nhánh thuộc phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) và xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), kết nối với kênh Đôi và khu vực phía Nam của thành phố.

Hiện trạng tuyến rạch Ông Bé và rạch nhánh bị rác thải bồi lắng, một số vị trí bị nhà dân lấn ra lòng rạch, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường và chưa đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, khi mưa xuống làm khu vực xung quanh bị ngập úng.

Việc đầu tư nạo vét, cải tạo rạch Ông Bé và rạch nhánh nhằm cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị khu Nam thành phố, kết hợp tiêu thoát nước, giảm ngập, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố; trong đó hơn 6.200 tỷ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hơn 1.100 tỷ đồng chi phí xây dựng.

Dự án nạo vét rạch Ông Bé và rạch nhánh dài 4,2km, cùng với đó là xây dựng hệ thống hạ tầng như lan can, cây xanh, chiếu sáng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Lớn (phường Bình Đông giáp xã Bình Hưng).

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Lớn có tổng kinh phí hơn 9.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó hơn 6.600 tỷ là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ngoài ra, trong thành phần của dự án còn có hạng mục xây mới cầu Bà Lớn 2 trên đường quốc lộ 50, với chiều rộng 40m, dài 58m, thời gian hoàn thành toàn dự án vào năm 2030.

Dự án hoàn thành không chỉ giúp khơi thông dòng chảy, mà còn kết nối, đồng bộ giao thông tuyến đường Tạ Quang Bửu và quốc lộ 50.