Dính cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung, tài xế nói "vẫn chưa uống gì cả"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 15/9, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Đáng chú ý, trong quá trình xử lý vi phạm, tổ công tác liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung về nồng độ cồn.

Hay các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, còn có hành vi quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy, khiến lực lượng chức năng vất vả trong quá trình xử lý...

Cụ thể, trường hợp anh N.V.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội), vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,327mg/lít khí thở. Nói với tổ công tác, anh T. cho biết vừa đèo vợ đi liên hoan về nhà. Cả hai vợ chồng anh T. đều làm nghề thợ xây. Do đã uống rượu nên khi thấy bóng dáng CSGT người đàn ông này hoảng sợ và lái xe bỏ chạy.

Còn trường hợp của tài xế N.M.T.H. (SN 1979, trú tại TP Hải Phòng), vi phạm ở mức 1,125mg/lít khí thở (gấp gần 3 lần mức kịch khung về nồng độ cồn 0,4mg/lít khí thở).

Khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý, ông H. cho biết bản thân "chưa uống bia rượu gì cả", tuy nhiên sau khi được cảnh sát giao thông giải thích, nam tài xế mới thừa nhận bản thân đã sử dụng rượu bia. Tài xế H. đã bị CSGT lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Lúc 21h45, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 88C1-209.xx có biểu hiện nghi vấn, đi trên vỉa hè đường Lê Đức Thọ. Khi bị cảnh sát kiểm tra, người này thừa nhận uống bia nhưng phủ nhận việc lái xe máy.

Khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tới 3 lần, nam thanh niên vẫn không chịu chấp hành nên được tổ công tác mời ra khỏi chốt. Sau khoảng 15 phút, người này lại quay lại chốt CSGT và chấp hành việc đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, nam tài xế vi phạm ở mức 0,669mg/lít khí thở - đây là mức kịch khung về nồng độ cồn.

"Lúc đó tôi nhớ là uống bia xong tôi dắt bộ xe máy trên vỉa hè, tuy nhiên sau đó mỏi chân quá nên tôi đã nhảy lên xe và đi một đoạn", nam tài xế trình bày với tổ công tác.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác đều quay video để lấy căn cứ xử lý khách quan, minh bạch.

Lúc 22h, tổ công tác phát hiện tài xế L.V.N. (SN 1993, trú tại tỉnh Ninh Bình) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,682mg/lít khí thở.

Đáng nói, khi bị cảnh sát phát hiện, nam tài xế chở theo bạn nhậu đi lên vỉa hè nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, tuy nhiên việc này đã bị cán bộ CSGT làm nhiệm vụ chống quay đầu xử lý.

Trung tá Nguyễn Tuấn Điệp, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong ca làm việc đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Đối với các trường hợp cố tình quay đầu xe bỏ chạy, chúng tôi đã bố trí cán bộ làm nhiệm vụ chống quay đầu cách chốt khoảng 200m, các trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm, không có chuyện vi phạm là bỏ chạy, việc này rất nguy hiểm.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn", vị Trung tá CSGT nhấn mạnh.