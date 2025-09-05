CSGT lập chốt gần quán nhậu, "đón lõng" xử lý nhiều tài xế vi phạm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 4/9, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) lập tổ tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại phố Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng (Hà Nội).

Thay vì chọn một tuyến đường ngẫu nhiên để làm nhiệm vụ, trong tối 4/9, tổ CSGT đã cử cán bộ, chiến sĩ hóa trang đi khảo sát tuyến đường có nhiều hàng quán hoạt động. Căn cứ vào lượng phương tiện đang được trông giữ ở bên ngoài quán, sau đó tổ CSGT sẽ quyết định vị trí lập chốt.

Qua khảo sát, CSGT phát hiện tại một cửa hàng trên phố Lê Đức Thọ (Hà Nội) có rất nhiều ô tô, xe máy đang được trông giữ ở ngoài nên đã lập điểm kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại tuyến phố này. Đồng thời, tổ CSGT cũng bố trí 2 cán bộ cảnh sát để làm nhiệm vụ chống quay đầu khi các tài xế điều khiển xe rời khỏi quán.

Các thông tin như: Đặc điểm nhận dạng tài xế, biển kiểm soát xe... đều được CSGT thu thập rồi thông báo cho tổ CSGT chốt ở đầu đường Lê Đức Thọ.

Một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở. Khi được cảnh sát hỏi về lý do vi phạm người này cho biết vừa uống bia tại quán nhậu trên phố Lê Đức Thọ (đây cũng chính là quán nhậu mà CSGT đã khảo sát), đang trở về nhà thì bị cảnh sát phát hiện, xử lý.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ làm việc, cảnh sát đã phát hiện 20 trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn từ mức dưới 0,25mg/lít khí thở đến vượt 0,4mg/lít khí thở.

Đơn cử như trường hợp của anh V.H.V. (ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,777mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Trình bày với tổ công tác, nam tài xế cho biết vừa rời quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, do chủ quan nên đã uống bia rồi tự lái xe máy về nhà. Với vi phạm kể trên, anh V. sẽ bị phạt 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hay như trường hợp của anh V.Đ.K. (32 tuổi, quê Hưng Yên) vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao 0,890mg/lít khí thở (gấp hơn 2,2 lần mức kịch khung về nồng độ cồn 0,4mg/lít khí thở). Khi được CSGT hỏi về việc vi phạm, tài xế K. cho biết bản thân còn không nhớ ngồi uống bia tại quán nhậu trên phố Lê Đức Thọ từ mấy giờ.

"Hôm nay tôi say quá, tôi cũng chẳng nhớ ngồi uống từ mấy giờ nữa. Tôi cũng không ngờ hôm nay các đồng chí lại lập chốt ngay gần quán nhậu thế này", nam tài xế nói.

Lúc 21h30, tổ CSGT làm nhiệm vụ chống quay đầu phát hiện 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã báo bộ đàm cho tổ CSGT đầu phố Lê Đức Thọ. Tuy nhiên khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, tài xế xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị ngăn chặn.

Đáng chú ý, khi bị cảnh sát yêu cầu thổi nồng độ cồn, người đàn ông mặc áo đen điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Sau 3 lần yêu cầu tài xế thổi nồng độ cồn bất thành, tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt mức kịch khung về nồng độ cồn với tài xế điều khiển xe máy. Đại diện tổ công tác cho biết, cảnh sát sẽ xác minh chủ phương tiện và người điều khiển xe sau đó mời lên làm việc và xử phạt.

Một trường hợp lái xe máy có biểu hiện nghi vấn, khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ quay đầu bỏ chạy vào ngõ 8 đường Lê Đức Thọ, nhưng vẫn bị cảnh sát xử lý.

Quá trình xử lý các trường hợp vi phạm, CSGT sẽ ghi hình lại nhằm làm bằng chứng, xử lý một cách công khai, minh bạch, khách quan.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, ngoài việc kiểm soát các hành vi vi phạm vào ban ngày, lực lượng chức năng cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát các trường hợp vi phạm vào khung giờ ban đêm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - đây được đánh giá là khung thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp.

"Việc áp dụng tổ CSGT hóa trang để nắm địa bàn, thông báo tài xế vi phạm và xác định vị trí kiểm soát nồng độ cồn đã phát huy tác dụng, góp phần ngăn chặn tài xế đã say xỉn mà cố tình lái xe", Trung tá Chiến nói.