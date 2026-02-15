Diện mạo mới trên tuyến quốc lộ 13 ở TPHCM sau 4 năm thi công

Các đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không khí làm việc trên công trường diễn ra hết sức khẩn trương. Đặc biệt, đoạn từ cầu Ông Bố đến giao lộ Lê Hồng Phong, dài 9,5km, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Các công nhân và máy móc đang miệt mài thảm nhựa mặt đường.

Sau khi hoàn tất, tuyến đường này sẽ có bề rộng gần gấp đôi so với trước đây, hứa hẹn giảm thiểu đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết khi lượng người đổ về quê tăng cao.

Trong khi đó, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Ông Bố, dài 5,5km, dù gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng đã cơ bản hoàn tất việc di dời cột điện và bàn giao mặt bằng. Đây là đoạn chậm nhất của dự án.

Một số đoạn đã được rải đá, sẵn sàng cho công đoạn lu lèn và thảm nhựa.

Song song với tiến độ thi công, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường cũng đang tất bật sửa sang, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón một cái Tết ấm cúng và sung túc.

Dự kiến, đoạn 5,5km này sẽ hoàn thành thi công mở rộng vào quý II/2026. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ được khởi công vào tháng 4/2022.

Sau khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, trên chiều dài gần 15km, theo hướng từ TPHCM đi Thủ Dầu Một, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.