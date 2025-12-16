Quốc lộ 13 mở rộng, bất động sản gần kề hưởng lợi

Dự án Bcons NewSky nổi bật với vị trí gần kề Quốc lộ 13

Đón đầu sức bật của hạ tầng, thời gian qua, nhiều chủ đầu tư lớn đã đổ về trung tâm Đông Bắc TPHCM để tập trung phát triển các dự án bất động sản, nhất là phân khúc căn hộ cao cấp. Trong bối cảnh này, thông tin tập đoàn Bcons giới thiệu dự án mới - Bcons NewSky mặt tiền Quốc lộ 13 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường. Đây không chỉ là sự xuất hiện của một nguồn cung mới, mà còn là dấu mốc cho thấy sức nóng quay trở lại của phân khúc nhà ở tại khu vực Đông Bắc TPHCM.

Thời điểm ra mắt của Bcons NewSky được xem là phù hợp khi trục Quốc lộ 13 đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh trong nhiều năm gần đây. Hạ tầng được cải thiện và các kế hoạch mở rộng - nâng cấp đang được thúc đẩy, tạo đòn bẩy quan trọng cho nhu cầu an cư và đầu tư. Đây là yếu tố giúp Bcons NewSky nổi bật như một điểm đến mới của thị trường trong thời gian tới.

Bcons NewSky ra mắt trong thời điểm trục Quốc lộ 13 tăng trưởng mạnh (Ảnh: CĐT).

Vị trí kết nối “vàng”: mặt tiền Quốc lộ 13 - gần nhà ga tuyến Metro 2 Bình Dương

Giá trị của Bcons NewSky không chỉ nằm ở hiện tại mà còn được bảo chứng bởi một tương lai phát triển của hạ tầng khu vực. Việc đầu tư vào dự án tại thời điểm này là đón đầu làn sóng tăng trưởng của toàn thành phố.

Bcons NewSky sở hữu điểm cộng khác biệt khi tọa lạc gần vị trí dự kiến của ga tuyến Metro 2 Bình Dương, với khoảng cách chỉ khoảng 100m (theo thông tin định hướng quy hoạch đang được nghiên cứu và đề xuất). Yếu tố kết nối “kép” - vừa trực diện trục Quốc lộ 13, vừa liền kề mạng lưới giao thông công cộng trọng điểm trong tương lai đã góp phần tạo nên lợi thế nổi bật hiếm có cho dự án. Điều này giúp cư dân tương lai dễ dàng di chuyển về TPHCM, trung tâm Thuận An cũng như chuỗi tiện ích - dịch vụ liền kề.

Chủ đầu tư Bcons dành nhiều tâm huyết để phát triển một hệ sinh thái tiện ích nội khu đa dạng, hiện đại theo mô hình “all-in-one" (tất cả trong một) (Ảnh: CĐT).

Hệ thống 79 tiện ích hoàn thiện chuẩn sống đô thị

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Bcons NewSky còn kiến tạo một chuẩn mực sống tiện nghi và đẳng cấp, nơi mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng trọn vẹn ngay tại ngưỡng cửa mà không cần phải đi đâu xa. Dự án sở hữu 79 tiện ích nội khu dự kiến dành cho nhiều nhóm cư dân, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành, bao gồm không gian thư giãn, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao - giải trí và mảng xanh nội khu.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu đa lớp, cư dân tương lai của Bcons NewSky còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đã hình thành và tiếp tục phát triển mạnh mẽ quanh trục Quốc lộ 13: trung tâm thương mại, dịch vụ giáo dục - y tế, siêu thị và các khu mua sắm hiện đại.

Chuỗi tiện ích nội khu được thiết kế thông minh và bố trí hài hòa trong tổng thể dự án (Ảnh: CĐT).

Điểm đến an cư mới ở Đông Bắc TPHCM

Trong bối cảnh trục Quốc lộ 13 đang bước vào thời kỳ phát triển sôi động, sự xuất hiện của Bcons NewSky được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho thị trường nhà ở khu vực Thuận An. Dự án sở hữu nhiều yếu tố nổi bật: vị trí kết nối thuận tiện, tiềm năng hưởng lợi từ hạ tầng, hệ tiện ích nội khu vượt trội và giá trị an cư dài hạn.

Bcons NewSky sở hữu vị trí “kép” hiếm có với mặt tiền quốc lộ 13, cách nhà ga metro số 2 Bình Dương chỉ 100 mét (theo dự kiến quy hoạch) (Ảnh: DNCC).

Bcons NewSky không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng cho khu vực, mà còn mở ra một chuẩn sống đô thị mới - nơi kết nối, tiện nghi và chất lượng sống được quy tụ trong cùng một tọa độ đáng giá.