TPHCM sẽ xây 2 đường trên cao, mở rộng quốc lộ 13 năm 2026

Ngày 10/12, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ VI, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đã trả lời chất vấn của các đại biểu và thông tin thêm lộ trình triển khai một số tuyến đường trên cao kết nối khu vực cửa ngõ với trung tâm thành phố.

Đại biểu Trần Minh Xuân chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Minh Xuân cho biết, sau sáp nhập, cử tri mong đợi các công trình giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng như: Vành đai 3, Vành đai 4 và đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực cửa ngõ, trong đó có tuyến quốc lộ 13 sẽ sớm hoàn thành, để tạo thuận lợi cho người dân.

“Thời gian vừa qua, người dân, doanh nghiệp đi đến các cơ quan để liên hệ công tác, họ vừa đi vừa về mất 3 tiếng đồng hồ. Xin lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thời gian cụ thể thực hiện xong các dự án nêu trên”, đại biểu Trần Minh Xuân đặt câu hỏi.

Trả lời ý kiến trên, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang đầu tư mở rộng quốc lộ 13 theo Nghị quyết 98, dự kiến tháng 6/2026 sẽ khởi công. Hiện, dự án trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang nghiên cứu xây dựng hai tuyến đường trên cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh để kết nối quốc lộ 13 với đường Điện Biên Phủ. Đồng thời, TPHCM sẽ xây thêm cầu Bình Triệu 3.

“Vừa rồi thành phố đã nâng cấp cầu Bình Triệu cũ để phục vụ giao thông đường thủy, sắp tới sẽ xây thêm cầu Bình Triệu 3 và đã giao cho các chủ đầu tư triển khai, chậm nhất là khởi công vào tháng 6 năm sau theo hình thức BOT”, ông Trần Quang Lâm nói.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trả lời các đại biểu (Ảnh: Q.Huy).

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất còn nhiều bất cập, thành phố đã có thực hiện 2 giải pháp để giảm ùn tắc.

Trong đó, TPHCM đã ứng dụng camera AI ở khu vực này để kết nối về trung tâm điều hành giao thông của thành phố. Một giải pháp khác là xây dựng các công trình giao thông, trong đó có tuyến Metro số 2, và đến năm 2030 là tuyến Metro số 6.

“Đồng thời, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Trường Chinh đã giao chủ đầu tư nghiên cứu, phấn đấu trong quý I/2026 phải trình chủ trương đầu tư để triển khai. Thành phố cũng triển khai tuyến đường trên cao kết nối từ ngã tư An Sương (quốc lộ 22) chạy trên đường Trường Chinh - Cộng Hòa, kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất và đường Phạm Văn Đồng”, ông Lâm cho biết.

Theo ông Trần Quang lâm, đây là trục liên hoàn kết nối đường trên cao nội đô vừa được thành phố đưa vào quy hoạch.

Dự kiến, trong quý I/2026, TPHCM thông qua chủ trương đầu tư mở rộng đường Trường Chinh, đường Tân Kỳ Tân Quý. Đến quý II, thành phố tiếp tục thông qua tuyến đường trên cao này.