Sở Xây dựng TPHCM chấn chỉnh tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 13

Chỉ đạo được Sở Xây dựng TPHCM đưa ra sau khi kiểm tra các vấn đề bất cập hạ tầng, ùn tắc giao thông trên 2 tuyến đường này vào ngày 29/8.

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) và Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) khẩn trương khắc phục các bất cập trong vận hành giao thông.

Tuyến quốc lộ 13 qua địa bàn Bình Dương cũ (Ảnh: Phạm Diện).

Cụ thể, hai đơn vị cần tăng cường bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông; điều chỉnh pha đèn phù hợp với mật độ phương tiện. Các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông cần sớm được triển khai, bao gồm phân luồng xe máy tại các giao lộ.

Đặc biệt, các đơn vị cần yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công trên tuyến tăng cường đặt biển báo hiệu, khắc phục tình trạng ngập nước tại công trường.

Đối với Becamex IDC, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát, tiếp nhận toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch và đường Mỹ Phước - Tân Vạn để quản lý, khai thác.

Đồng thời, đơn vị này cần đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ vòng xoay Võ Văn Kiệt, vòng xoay Mỹ Phước 3 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn và bổ sung đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn.

Becamex IJC được giao tiếp tục lập hồ sơ thiết kế và thực hiện cải tạo các nút giao trên quốc lộ 13 như ngã ba Cây Trôm, vòng xoay sân vận động Bình Dương, các nút giao quốc lộ 13 - Hồ Văn Cống và quốc lộ 13 - Nguyễn Chí Thanh.

Đơn vị này cũng cần tháo dỡ biển báo cấm xe máy rẽ trái trên quốc lộ 13 tại ngã ba Cây Trôm; tạo làn rẽ phải liên tục tại ngã tư cầu Ông Bố; nạo vét, khơi thông cống thoát nước trên quốc lộ 13 để phòng tránh ngập úng.

Sở Xây dựng TPHCM cũng đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; xử lý tình trạng người bán vé số gây mất an toàn giao thông tại các giao lộ.