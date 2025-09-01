Cựu chiến binh - những "vị khách" đáng kính nhất trên đường diễu binh

Ngày 1/9, trên các tuyến đường Thủ đô, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp các tỉnh thành đổ về Hà Nội, chờ đón xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi đến điểm sắp xếp chỗ ngồi ưu tiên trên các tuyến đường (Ảnh: Mạnh Quân - Bảo Quyên).

Một số cựu chiến binh đi cùng người thân, con cháu đến các tuyến đường diễu binh để đón xem các khối chiến sĩ và xe pháo quân sự (Ảnh: Hải Long).

Trên phố Tràng Tiền, quan sát thấy hai cựu chiến binh đang di chuyển trên đường, người dân không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy gửi tới những người có công với đất nước lời chào, chúc sức khoẻ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cụ Ngô Xuân Chiến, cựu chiến binh từng tham gia 3 chiến dịch lớn, nhận được sự chào đón của đông đảo người dân và các đồng đội khi vừa tới đường Hùng Vương (Ảnh: Hải Long).

Cựu chiến binh Mậu Quốc Hoàn (quân hàm Thiếu úy) từng là lính đặc công tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia.

“Đây là dịp hiếm hoi để tôi nhớ lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, đầy bi tráng. Tôi càng phấn khởi, hạnh phúc hơn khi được gặp lại nhiều đồng đội cũ năm xưa, cùng đơn vị có, tham gia cùng chiến dịch cũng có. Khó tả lắm, tự hào lắm”, vị cựu chiến binh chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Sau hơn 2 ngày đạp xe, cựu chiến binh Vũ Thanh Hà (69 tuổi) đi từ Nghệ An đã đến Hà Nội. Gặp lại những đồng đội tại khu vực dành cho cựu chiến binh ở đầu ngõ Hàng Cháo, ông vô cùng vui mừng, đi bắt tay, hỏi thăm từng người (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhóm các đồng đội ở Tiểu đoàn 278 (Trung đoàn 684, Đoàn 559) chụp ảnh kỷ niệm trên đường phố Thủ đô trong chiều 1/9 (Ảnh: Thanh Bình).

Nắm tay cháu, cựu chiến binh Lê Phương Thiện xúc động nói: “Hai ông cháu tôi đã ngủ ngoài đường suốt hai đêm để có chỗ đẹp xem diễu binh. Dù vất vả nhưng tự hào vô cùng. Tôi đã đi qua chiến tranh, đồng đội nhiều người mãi mãi không trở về. Hôm nay, được chứng kiến không khí đại lễ, tôi thấy bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Tôi chỉ mong thế hệ sau này luôn tự hào và biết gìn giữ nền hòa bình mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Đây cũng có thể là dịp diễu binh cuối cùng tôi và các đồng đội được chứng kiến” (Ảnh: Đinh Kiều Minh).

Cựu chiến binh Hoàng Văn Tiến chia sẻ: "Hòa bình khác biết bao. Thời chiến, mọi thứ đều khó khăn, ăn mặc thiếu thốn, đi lại vất vả… còn giờ đây, được ngồi giữa không khí hòa bình, thấy đất nước thống nhất, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc và biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc” (Ảnh: Lê Thanh Hà).

Trên đường Hùng Vương, khi mưa nặng hạt đổ xuống, hàng trăm cựu chiến binh tìm chỗ trú. Có người mang áo mưa mỏng manh được những người đồng đội cạnh bên căng áo mưa lớn che chở phía trên. Hình ảnh ấy khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng (Ảnh: Hải Long).

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những "vị khách" đáng kính trọng nhất trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành đi qua (Ảnh: Hải Long).

Những người đồng đội thời chiến che mưa bom bão đạn, đến thời bình lại che gió che mưa cho nhau trong thời bình, khi chờ đón những khoảnh khắc lịch sử của đất nước (Ảnh: Hải Long).

“Trước kia, tôi từng ngồi dưới mưa bom bão đạn, còn bây giờ ngồi dưới cơn mưa trong khung cảnh hòa bình, êm ả, dù mưa vẫn cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Không khí ở đây tưng bừng, đẹp và thật tuyệt vời”, cô Trần Thị Mai, từng công tác tại mặt trận B3 Tây Nguyên, đã tham gia các chiến dịch Đắk Tô - Tân Cảnh (1967) và nhiều trận đánh ở Kon Tum, chia sẻ (Ảnh: Lê Thanh Hà).

“Ở tuổi này, được chứng kiến đất nước hòa bình tôi rất hạnh phúc. Cảm thấy phấn khởi khi được xem diễu binh nhân dịp Quốc khánh 2/9. Đời người ai cũng muốn xem một lần”, cụ Nguyễn Phan Tĩnh (80 tuổi) từng công tác tại Sư đoàn 2, chia sẻ.