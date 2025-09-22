Cụm công nghiệp trăm tỷ “kẹt” đường vào, dê chạy tung tăng

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ nằm tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, rộng 29ha, được đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do UBND quận Cẩm Lệ (cũ) làm chủ đầu tư, phần hạ tầng đã được làm xong từ tháng 6/2023.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã công bố 51/99 công ty đủ điều kiện hoạt động tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Tuy nhiên, lại có nghịch lý là đến nay chưa có nhà máy nào được xây dựng vì cụm công nghiệp thiếu đường vào.

Dự án cũng chưa hoàn thành khớp nối hệ thống thoát nước. Trong ảnh là đoạn đường nội bộ trong cụm công nghiệp bị lớp bùn dày bao phủ, nguy cơ trơn trượt đối với phương tiện qua lại (Ảnh: Anh Canh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ được quy hoạch nằm cao trên đồi. Trước đây từng có thời gian liên tục gây ra lũ bùn tràn xuống làm hư hại nhà dân bên dưới.

Để giải quyết tình trạng này, xung quanh các vị trí tiếp giáp nhà dân đã được chủ đầu tư xây dựng kè chắn, trồng cây xanh chống xói mòn đất.

Hàng rào thép cao hơn 2m cũng được chủ đầu tư dựng lên để ngăn cách khu dân cư và cụm công nghiệp.

Gia súc do người dân chăn thả đi lại tự do trên các tuyến đường nội bộ của dự án.

Cây xanh tạo cảnh quang phát triển èo uột, héo úa.

Phía trên đồi, sát dự án, biến thành nơi chứa rác thải, xà bần hoặc tập kết cát.

Bãi đỗ xe của cụm công nghiệp đã hoàn thiện nhưng bỏ không.

Theo thông tin công bố về tình hình đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách (dự án đầu tư công) giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai dự án khớp nối hạ tầng giao thông và thoát nước Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng.

Hệ thống trụ cấp nước phòng cháy chữa cháy tại dự án đã hoàn thiện nhưng bị bao phủ bởi cỏ, cây dại.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sau khi hoàn thiện việc khớp nối hạ tầng, các doanh nghiệp sẽ được bàn giao đất thực tế để đầu tư vào Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Vị trí Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (Ảnh: Google Maps).