CSGT xử lý hàng loạt xe khách vi phạm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Chiều 14/9, đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân, ra quân xử lý tình trạng xe khách vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, quốc lộ 13…

Đây là các tuyến đường thuộc cửa ngõ phía Đông của thành phố, nơi tập trung nhiều sinh viên và công nhân, do đó nhu cầu đi lại cao. Thời gian qua, tình trạng các xe đón trả khách gây mất an ninh trật tự, vi phạm luật giao thông diễn ra nhức nhối, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đúng 15h, các tổ tuần tra của đội CSGT Rạch Chiếc đồng loạt ra quân. Một tổ quay phim, chụp hình hành vi vi phạm của xe khách rồi gửi thông tin cho chốt xử lý gần. Cán bộ tại chốt này sẽ ra hiệu dừng xe và tiến hành lập biên bản xử phạt. Và một tổ khác sẽ xử lý trực tiếp tại điểm đón trả khách trước Khu chế xuất Linh Trung 1.

Khu vực đón trả khách tuyến cố định trước KCX Linh Trung 1 là điểm nóng về tình trạng vi phạm của xe khách. Mặc dù thời gian qua cơ quan chức năng liên tục xử lý, nhưng các xe vẫn tái phạm.

Trong khoảng 1 giờ đồng hồ kiểm tra tại khu vực này, lực lượng CSGT đã lập biên bản nhiều lỗi vi phạm.

Mặc dù đã hẹn khách đứng chờ ở trước KCX Linh Trung, nhưng thấy bóng dáng CSGT, nhiều xe không dám tấp vào đón khách mà gọi điện thoại, yêu cầu khách chạy theo tới một địa điểm khác để đón.

Nhiều tài xế đã bị lập biên bản với các lỗi vi phạm của mình và của nhà xe. Đáng nói, có tài xế liên tục vi phạm giao thông trong 8 tháng qua, và điểm trên Giấy phép lái xe đã bị trừ hơn một nửa.

Cùng thời điểm, một tổ tuần tra lập chốt trước cổng trường Đại học Nông Lâm để nhận thông báo các phương tiện vi phạm từ tổ quay phim, chụp hình. Sau khi nhận được thông tin phương tiện vi phạm, các xe lưu thông đến đây sẽ bị dừng xe, xử lý hành vi vi phạm.

Lúc 16h19, tổ tuần tra nhận được thông tin nhà xe H.H. biển số 50H-230.xx có hành vi vi phạm nên đã đón lõng, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi CSGT kiểm tra camera giám sát tài xế và phát hiện trong khoảng thời gian này trở về trước, camera đã bị che, sau khi bị dừng xe kiểm tra thì camera mới quay rõ.

Theo một cán bộ CSGT, camera giám sát tài xế là quy định bắt buộc để cơ quan chức năng phạt nguội các tài xế có hành vi sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn khi lái xe. Thời gian qua, một số tài xế đã chống chế bằng cách che khuất camera.

Sau khoảng 2 tiếng ra quân, đội CSGT Rạch Chiếc đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm với các lỗi như: Xe khách đi vào đường cấm, xe khách lưu thông không đúng hành trình, xe không đóng cửa lên xuống, chở hàng trong khoang hành khách, tài xế không có thẻ nhận dạng…