Xe khách "nhồi nhét" bị người dân báo Cục CSGT xử lý
(Dân trí) - Tài xế T. điều khiển xe khách chở quá số người quy định; bị người dân phản ánh tới Cục CSGT.
Ngày 8/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt anh H.V.T. (SN 1994, quê Lạng Sơn) về hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định.
Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với chủ xe là anh N.V.L. (SN 1986, trú tại Bắc Ninh) về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trên.
Với vi phạm trên, chủ xe và lái xe sẽ bị xử phạt tổng số tiền 16,5 triệu đồng.
Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân tới C08, vào lúc 15h10 ngày 7/9 tại km121 quốc lộ 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã dừng kiểm tra ô tô khách biển số 50H-508.xx và phát hiện trên xe chở quá số người quy định (33/22 người).
Cảnh sát sau đó đã lập biên bản xử phạt với tài xế và chủ xe khách nêu trên.
Cục CSGT khuyến cáo, các lái xe cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.