Xe khách "nhồi nhét" bị người dân báo Cục CSGT xử lý

Ngày 8/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt anh H.V.T. (SN 1994, quê Lạng Sơn) về hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định.

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với chủ xe là anh N.V.L. (SN 1986, trú tại Bắc Ninh) về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trên.

Với vi phạm trên, chủ xe và lái xe sẽ bị xử phạt tổng số tiền 16,5 triệu đồng.

Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân tới C08, vào lúc 15h10 ngày 7/9 tại km121 quốc lộ 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã dừng kiểm tra ô tô khách biển số 50H-508.xx và phát hiện trên xe chở quá số người quy định (33/22 người).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế đã nhồi nhét 33/22 người (Ảnh: Cục CSGT).

Cảnh sát sau đó đã lập biên bản xử phạt với tài xế và chủ xe khách nêu trên.

Cục CSGT khuyến cáo, các lái xe cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.