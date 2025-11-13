CSGT kiểm tra cồn hàng trăm tài xế taxi, xe ôm, không phát hiện vi phạm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 12/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại khu vực nút giao Nguyễn Đình Chiểu - Trần Nhân Tông (TP Hà Nội).

Trong ca làm việc này, cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn với nhóm tài xế taxi, xe ôm công nghệ.

Nhà chức trách cho biết, tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội thời gian qua. Nhiều người mang tâm lý chủ quan, cho rằng cảnh sát không xử lý đối với nhóm tài xế này.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với một nữ lái xe ôm công nghệ.

Ghi nhận của phóng viên, trong khoảng 3 tiếng làm việc, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm lái xe, tài xế taxi công nghệ. Điểm đáng mừng là lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Ngoài các trường hợp lái xe dịch vụ, tổ công tác cũng tập trung kiểm tra nồng độ cồn với cả các nữ tài xế ô tô.

Khoảng 22h, tổ công tác phát hiện lái xe N.V.S. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy, phía sau chở theo vợ đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh S. vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung - 0,414mg/lít khí thở.

"Hôm nay tôi cùng vợ đi ăn tối và đã uống 1 lon bia, tôi không ngờ lại vi phạm nồng độ cồn ở mức cao như vậy", anh S. trình bày với tổ công tác.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt anh S. số tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh N.T.T. (45 tuổi, trú tại TP Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung - 0,431mg/lít khí thở.

Nam tài xế cho biết tối cùng ngày đã đi uống bia cùng bạn bè, do chủ quan và nghĩ nhà gần nên đã tự lái xe về.

Trung tá Từ Ngọc Minh, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ", đơn vị này liên tục kiểm tra, xử lý đa dạng các nhóm đối tượng vi phạm, trong đó có cả xe ôm công nghệ.

"Nhiều người cho rằng cảnh sát giao thông ít hoặc không kiểm tra với nhóm tài xế xe ôm công nghệ. Tuy nhiên chúng tôi liên tục tuần tra và xử lý nghiêm với tất cả các nhóm đối tượng vi phạm, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Không có việc tài xế xe ôm sẽ được du di bỏ qua vi phạm", Trung tá Minh khẳng định.