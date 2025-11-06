CSGT Hà Nội phát hiện gần 200 tài xế vi phạm nồng độ cồn tối 5/11

Sáng 6/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, trong tối 5/11 lực lượng CSGT toàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân, phối hợp với công an cấp xã tổ chức tuần tra, tổng kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng.

CSGT Hà Nội lập biên bản xử lý một tài xế vi phạm nồng độ cồn buổi đêm tại đường Hoàng Đạo Thúy (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, trong tối 5/11, CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 6.275 phương tiện, qua đó cảnh sát đã xử lý, lập biên bản 189 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (184 xe máy, 1 ô tô con và 4 phương tiện khác).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.