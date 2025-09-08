CSGT đi mô tô, dùng camera quay lại tài xế đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 8/9, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra lưu động nhằm xử lý nghiêm tình trạng các tài xế ô tô điều khiển phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên tuyến cao tốc Vành đai 3; các trường hợp xe khách có hành vi đón trả khách sai quy định.

Đáng chú ý, lần này cảnh sát giao thông sử dụng mô tô đặc chủng và sử dụng máy quay để quay lại các trường hợp vi phạm dọc tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long - cầu Mai Dịch).

Theo cảnh sát, việc này nhằm ghi lại chính xác thời gian, địa điểm vi phạm của các lái xe, lấy căn cứ để xử phạt.

Lúc 9h30, tổ công tác phát hiện xe Limousine biển số Hà Nội có hành vi đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 hướng từ Phạm Văn Đồng đi cầu Mai Dịch, nên đã ghi lại hình ảnh và yêu cầu lái xe xuống điểm chốt tại đường Phạm Văn Đồng để xử lý.

Sau khi xuống điểm chốt tại đường Phạm Văn Đồng, cảnh sát cho tài xế xem lại hình ảnh vi phạm của mình. Theo đó, danh tính tài xế được làm rõ là anh H.S.N. (37 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên).

"Trong quá trình di chuyển trên đường, có một chiếc ô tô phanh gấp nên tôi phải đánh lái vội vào làn khẩn cấp để né, tránh gây ra tai nạn. Tôi nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân", tài xế N. nói. Tuy nhiên, qua camera của cảnh sát thể hiện, tài xế này điều khiển xe đi một quãng đường dài tại làn khẩn cấp trên đường.

Cảnh sát cũng trích xuất camera hành trình từ xe của tài xế N. để chứng minh hành vi vi phạm của lái xe.

Với vi phạm kể trên, anh N. sẽ bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài việc ghi hình xử lý vi phạm trên tuyến đường Vành đai 3, sáng 8/9, tổ CSGT cũng ghi hình các trường hợp xe khách có hành vi đón, trả khách dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Đơn cử như trường hợp của tài xế N.V.T. (SN 1982, quê Phú Thọ) điều khiển xe khách có hành vi đón trả khách trên tuyến Phạm Văn Đồng đã bị cảnh sát phát hiện và xử lý.

Với vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quá trình làm việc, cảnh sát cũng lên xe khách để kiểm tra số lượng người, hàng hóa trên xe.

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, phối hợp với công an phường cũng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các chủ hàng quán, nhà xe trên đường Phạm Văn Đồng ký cam kết không để hàng hóa, đậu, đỗ xe trên đường gây cản trở giao thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, dù trên tuyến Vành đai 3 đã được bổ sung nhiều camera phạt nguội nhưng các tổ công tác vẫn sử dụng xe mô tô đi tuần lưu, ghi hình như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh tài xế vi phạm.

"Việc ghi hình trực tiếp như lời nhắc nhở tài xế luôn phải chấp hành, mọi hành vi vi phạm sẽ bị ghi hình và xử lý nghiêm. Trong thời gian qua, đơn vị liên tục lập các tổ tuần tra để xử lý nghiêm hành vi đi vào làn khẩn cấp, tới nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai 3", Trung tá Hoàng Văn Bình nhấn mạnh.