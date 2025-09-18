8 kịch bản đèn tín hiệu vẫn không thể ngăn kẹt xe ở nút giao An Phú

Theo phản ánh của người dân, việc thi công nút giao An Phú đã gây nên tình trạng ùn tắc giao thông triền miên ở các tuyến đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây…

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đặc biệt, vào khung giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn, kéo vào các tuyến đường gần đó như: Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, đường song hành cao tốc.

Ngoài ra, việc mặt đường có quá nhiều vạch sơn, gây lúng túng cho người tham gia giao thông cũng là một phần dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Phản hồi vấn đề trên, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, thừa nhận có tình trạng nêu trên.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, nút giao An Phú được triển khai thi công theo nhiều giai đoạn, công trình có 21 đốt hầm, đã thi công xong 17 đốt, 3 đốt đang thi công và 1 đốt chưa thi công.

Thời gian qua, đơn vị thi công đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức điều chỉnh giao thông thường xuyên để phục vụ quá trình thi công.

Khi điều chỉnh phần luồng giao thông, đơn vị thi công dùng nhựa đường đè lên vạch sơn cũ. Theo thời gian, xe chạy mòn lớp nhựa thì lộ ra vạch sơn cũ. Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư xóa hẳn các vạch sơn cũ để tránh trường hợp trên mặt đường chằng chịt vạch sơn.

Tình trạng kẹt xe xảy ra liên tục ở nút giao An Phú (Ảnh: Hải Long).

Theo Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, lưu lượng phương tiện ở nút giao An Phú quá lớn, do đó việc tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông để phục vụ thi công diễn ra mỗi ngày. Ngoài lực lượng của đơn vị thi công, còn có các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08, Công an TPHCM) túc trực điều chỉnh tín hiệu đèn.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp còn cho biết, nút giao An Phú được lắp đặt nhiều camera để theo dõi tình hình giao thông, bên cạnh đó khu vực này được xây dựng 8 kịch bản đèn tín hiệu giao thông để điều chỉnh khi cần thiết.

“Nhân viên trực camera 24/24 để theo dõi tình hình giao thông tại nút giao An Phú, qua đó chủ động nắm bắt tình hình lưu lượng phương tiện và lựa chọn kịch bản đèn phù hợp, khi tình hình giao thông thay đổi thì sẽ đổi kịch bản đèn khác”, ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thừa nhận, việc này chỉ giải quyết cơ bản, không thể giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc ở nút giao An Phú.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho rằng, hiện nay, công trình đang được thi công, mặt đường bị thu hẹp, trong khi lưu lượng xe đông. “Chưa kể đến ý thức tham gia giao thông của người dân, chỉ cần một người cố tình đi không đúng theo hướng dẫn là dẫn tới ùn tắc, đặc biệt là trong giờ cao điểm”, ông Đỗ Diệp Gia Hợp nói.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, UBND TPHCM đã có chỉ đạo nút giao An Phú phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, Ban Giao thông đang tích cực đôn đốc đơn vị thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/2/2026.