Chiêm ngắm thánh đường Công giáo lớn nhất Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân, Giáo phận Phát Diệm nằm trên địa bàn xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Giáo xứ toàn tòng này có gần 4.000 giáo dân, điều đặc biệt là có hơn 1.200 người làm nghề thợ xây, trong đó có nhiều doanh nghiệp, cai thầu xây dựng lớn ở Ninh Bình.

Sau 10 năm xây dựng, nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của bà con giáo dân sau nhiều năm đợi chờ. Ngôi nhà thờ Công giáo này được đánh giá là thánh đường có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Theo vị đại diện Giáo xứ Lãng Vân, nhà thờ được xây dựng trên diện tích đất rộng hơn 14.200m2; công trình có chiều dài 94m, chiều rộng 40m, tổng diện tích mặt sàn gần 4.000m2 với sức chứa lên đến 5.000 người cùng một lúc - mức kỷ lục trong hệ thống thánh đường Công giáo tại Việt Nam.

Một giáo dân chia sẻ, ngôi nhà thờ của giáo xứ được xây dựng từ năm 1993 đã cũ và nhỏ hẹp, chỉ có khoảng 1.000 chỗ ngồi mà số lượng giáo dân ngày càng tăng thêm. Từ đó, bà con giáo dân mong muốn xây dựng ngôi thánh đường lớn hơn, ngoài là nơi thờ phụng còn là nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ với số lượng giáo dân đông nhất nhì của Giáo phận Phát Diệm.

Năm 2014, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai. Ngày 14/1/2015, Giáo xứ Lãng Vân cử hành nghi thức làm phép móng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới (ngôi nhà thờ cũ hiện nay vẫn được giữ lại).

Phần móng tháp chuông nhà thờ Lãng Vân được xử lý bằng cọc nhồi đường kính 1,6m, khoan sâu 40-50m xuống tới lớp đá gốc, bảo đảm độ ổn định cho khối kiến trúc đồ sộ. Nhà thờ có tháp chuông chính cao xấp xỉ 110m (tính cả thánh giá), thuộc nhóm tháp chuông cao nhất cả nước.

Không chỉ diện tích nhà thờ rộng lớn, bên dưới thánh đường này còn có khu hầm rộng khoảng 1.000m2, sâu 15m (gồm một phòng lớn và ba phòng nhỏ), có thể phục vụ 700-800 người, là khu sinh hoạt cộng đồng.

Toàn bộ gian Cung thánh của nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân được làm bằng gỗ, sơn son thếp vàng. Các họa tiết hoa văn về công giáo được trạm khắc tinh xảo, nổi lên như những tác phẩm nghệ thuật kiệt tác. Nhà thờ Lãnh Vân mang tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm.

Tổng quan nhà thờ có hình cây thánh giá, với quy mô, kiến trúc Gothic vòm nhọn đặc trưng và tầm vóc hiếm có trong khu vực. Nhà thờ Lãng Vân được đánh giá là thánh đường lớn nhất Việt Nam, đồng thời là điểm đến mới thu hút đông đảo người Công giáo, du khách trong và ngoài nước mỗi khi tới Ninh Bình.

Hang đá nhân tạo khổng lồ trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân được trang hoàng chào đón lễ Giáng sinh sắp đến.

Ảnh: Thanh Bình