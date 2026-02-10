Biến động lớn tại Eximbank: Dự kiến thay 6/7 thành viên hội đồng quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 25/3.

Đại hội dự kiến diễn ra ngày 28/4 tại Hà Nội, ngân hàng chưa công bố chi tiết nội dung đại hội.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Eximbank cũng thông qua kế hoạch đề cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự là 26/2.

Trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ VIII lên 7 thành viên. Trong đó, cơ cấu mới đảm bảo có tối thiểu hai thành viên độc lập

Theo kế hoạch, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế là 6 người, bao gồm ít nhất một thành viên độc lập.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện HĐQT Eximbank có 5 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Huyền Trang và các thành viên là ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng.

Theo nghị quyết mới được công bố, dự kiến chỉ có một thành viên HĐQT đương nhiệm tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới, trong khi ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế 6 thành viên còn lại.

Thực tế thời gian qua cho thấy cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Eximbank liên tục có nhiều biến động. Trước đó, ngày 4/12/2025, HĐQT đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Cảnh Anh vì lý do cá nhân. Dù vậy, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia HĐQT với vai trò thành viên.

Cũng trong ngày 4/12/2025, HĐQT Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, khi đó là Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2025, HĐQT Eximbank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ quyền tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Hải, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Trong đơn, ông Hải cho biết quyết định này nhằm tập trung thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Người được giao thay thế ông Hải đảm nhiệm vai trò quyền tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/7/2025 là ông Trần Tấn Lộc.