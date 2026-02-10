"Loạn" báo cáo thị phần gọi xe: Từ Grab đến Be Group đều lên tiếng bác bỏ

Xe công nghệ đang là một trong những thị trường tăng trưởng rất nóng tại Việt Nam, bao gồm các “tay chơi” lớn như Grab, Be Group, Xanh SM. Từ năm 2024, cục diện thị trường có sự chuyển biến mạnh mẽ khi Gojek rút khỏi thị trường.

Theo giới chuyên gia, Gojek rút lui đã để lại khoảng 17% thị phần tại Việt Nam thời điểm đó. Đây chính là khoảng trống để các “tay chơi” mới như Lalamove, Bolt nhảy vào, đẩy cuộc chiến giữa các bên lên cao.

Con số thị phần thực tế giữa các bên theo đó là mối quan tâm, thậm chí là tạo làn sóng tranh cãi về số liệu được đưa ra bởi các bên thứ ba như Mordor Intelligence, QRMe…

Mới nhất, Q&Me vừa công bố báo cáo "Khảo sát toàn quốc đánh giá hiệu quả vận hành của các ứng dụng đặt xe công nghệ", thực hiện trong tháng 1/2026 tại 21 tỉnh, thành phố.

Báo cáo này ghi nhận, trong bối cảnh phần lớn người dùng cài nhiều ứng dụng gọi xe khác nhau, Xanh SM có xu hướng dẫn trước về tỷ lệ sử dụng thường xuyên nhất với 52%, tiếp đó là Grab 44% và Be là 4%. Điều này phản ánh mức độ tin tưởng, gắn bó và vai trò ngày càng rõ của Xanh SM trong các chuyến đi thường ngày của người dùng.

Báo cáo trong tháng 1 của Q&Me (Ảnh: Chụp màn hình từ báo cáo).

Số liệu này theo đó vấp phải phản hồi từ Be Group, cho rằng các con số liên quan trong báo cáo là ước tính đơn phương từ đơn vị nghiên cứu, dựa trên phương pháp khảo sát riêng lẻ. Be Group cho biết không xác nhận tính chính xác của các số liệu này và xem đây là tài liệu tham khảo, không phản ánh đúng thực tế vận hành của thị trường cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Be Group cũng cho rằng các con số thị phần phụ thuộc lớn vào cách định nghĩa thị trường và phạm vi đo lường. Doanh nghiệp nêu quan điểm rằng việc gộp chung các mô hình kinh doanh có bản chất khác nhau trên cùng một hệ quy chiếu là chưa phù hợp.

"Khi một nền tảng phục vụ hàng triệu người dân, đã có lãi và tăng trưởng 72% CAGR, thì con số thị phần ước tính 4-6% chỉ phản ánh bất cập của phương pháp đo lường, không phản ánh đúng thực tế năng lực của doanh nghiệp", đại diện Be Group nêu quan điểm.

Be Group cho rằng kết quả của báo cáo Q&Me phản ánh cách đơn vị nghiên cứu định nghĩa thị trường hơn là bức tranh đầy đủ về hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành.

Trước đó vào ngày 4/9/2025, thị trường xe công nghệ cũng dậy sóng khi đại diện truyền thông Grab Việt Nam bất ngờ ra thông cáo phản hồi về các báo cáo nghiên cứu thị trường taxi chở khách do Mordor Intelligence công bố vào quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025.

Phía Grab Việt Nam cho biết họ chưa từng thảo luận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch và đánh giá về thị trường với Mordor Intelligence hoặc bất cứ bên thứ ba nào. Trong vài tháng qua, họ đã trao đổi trực tiếp với Mordor Intelligence để tìm hiểu sâu hơn và làm rõ các dữ liệu nguồn cũng như phương pháp khảo sát được sử dụng.

Báo cáo thị phần xe taxi từ Mordor Intelligence (Ảnh: Chụp màn hình từ báo cáo của Modor Intelligence0.

Grab chỉ ra rằng các báo cáo chủ yếu dựa trên giả định và ước tính tổng thể giá trị giao dịch (GMV) của các hãng taxi, từ đó giả định GMV của riêng mảng kinh doanh taxi chở khách, giả định GMV tách riêng của từng mảng dịch vụ 2 bánh và 4 bánh… mà không có các nguồn dữ liệu có thể xác minh hoặc đáng tin cậy.

"Điều này đã dẫn đến nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gửi đi những tín hiệu không chính xác đến thị trường và có thể dẫn dắt các bên có liên quan đi theo những định hướng kinh doanh kém hiệu quả”, Grab Việt Nam kết luận.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía taxi truyền thống là Vinasun cũng cho rằng hãng chưa từng làm việc và cũng chưa từng cung cấp số liệu nào với Mordor Intelligence.

Thị trường vận tải xe hai bánh, taxi nói chung và ứng dụng gọi xe công nghệ nói riêng là thị trường quy mô rất lớn, lên đến hàng tỷ USD. Việc thu thập hết các dữ liệu của thị trường, theo một chuyên gia, là khó để thực hiện được để có một bức tranh rõ ràng, sát với thực tế.