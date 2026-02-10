Khởi tố 5 đối tượng mua bán hơn 1 tấn lợn nhiễm bệnh dịch tả

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm Quy định về an toàn thực phẩm.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Vinh (SN 1988), Nguyễn Văn Long (SN 1987), Nguyễn Văn Ba (SN 1993), Lê Sỹ Viện (SN 1970) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1982), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, chiều 4/1, Nguyễn Thành Vinh đã liên hệ với Nguyễn Văn Ba để tìm mối bán lợn nhiễm bệnh theo nhờ vả của một người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Văn Ba sau đó đã rủ anh trai là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi cùng mua 81 con lợn với giá 10 triệu đồng. Số lợn này sau đó được bán lại cho Lê Sỹ Viện với giá 22,8 triệu đồng.

Khi ông Viện đang tiến hành giết mổ số lợn trên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện. Tại hiện trường, ông Viện đã sơ chế 70 con lợn và đưa vào bảo quản trong tủ bảo ôn, 3 con đang được sơ chế và 8 con còn lại đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện là 1.196kg.

Kết quả giám định của Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa xác định toàn bộ số thịt lợn thu giữ đều dương tính với Vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và sẽ xử lý nghiêm các bị can cùng các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.