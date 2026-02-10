Bị nợ hơn 30 tỷ đồng tiền phụ cấp ưu đãi nghề, giáo viên viết "tâm thư"

Phụ cấp ưu đãi nơi chi vượt 125 tỷ đồng, nơi chi thiếu hơn 30 tỷ đồng

Ngày 10/2, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc chi trả thiếu phụ cấp ưu đãi nghề giáo cho giáo viên giảng dạy trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (cũ).

Trước đó, tháng 4/2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo tại 15 địa phương cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Hàng nghìn giáo viên công tác tại UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) bị nợ phụ cấp ưu đãi nghề giáo từ nhiều năm qua (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo Quyết định số 244 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, giáo viên dạy tại các trường mầm non, tiểu học ở miền núi được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%, trong khi ở đồng bằng, thành phố, thị xã là 35%.

Trước tháng 5/2021, Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tuy nhiên, theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021, số xã thuộc vùng này giảm xuống còn 130/184.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, do không cập nhật kịp thời Quyết định 861, 13 đơn vị tại Đắk Lắk đã chi sai quy định hơn 125 tỷ đồng từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024.

Riêng tại UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) đã giao dự toán để các trường chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường ở địa bàn xã, phường thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi thấp hơn quy định.

Từ ngày 4/6/2021 đến hết năm 2024, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) chi trả thiếu cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 7 xã, phường gồm: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hòa Xuân và phường Ea Tam, với tổng số tiền hơn 30,4 tỷ đồng.

Giao các địa phương rà soát

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND các địa phương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện (cũ).

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thu hồi toàn bộ số tiền phụ cấp chi sai và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm; riêng với UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) phải chi trả đầy đủ số tiền còn thiếu cho các giáo viên.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk, với việc chi thiếu phụ cấp ưu đãi nghề giáo cho giáo viên tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũ, UBND tỉnh Đắk Lắk từng có công văn giao Sở Tài chính phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, xin ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Tài chính Đắk Lắk đang cho các địa phương sau sáp nhập, rà soát số tiền chi trả còn thiếu cho giáo viên để báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Sau đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã có công văn phúc đáp việc chi trả chi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang giảng dạy trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn 7 xã của thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi áp dụng theo Quyết định số 861.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết vừa qua, một số giáo viên đã có "tâm thư" gửi Sở Tài chính đề nghị được sớm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề giáo.

Để có căn cứ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Ea Kao, Hòa Phú rà soát, tổng hợp, báo cáo kinh phí mà UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) chi trả thiếu phụ cấp ưu đãi nghề và báo cáo gửi về Sở chậm nhất vào ngày 27/2.