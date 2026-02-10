Giờ giải lao nhộn nhịp hơn nhờ lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại

Tại các trường trung học Singapore, bầu không khí giờ giải lao đã thay đổi rõ rệt từ khi Bộ Giáo dục thắt chặt các quy định về việc sử dụng thiết bị điện tử.

Trước đây, các học sinh chỉ mải mê chơi trò chơi điện tử, ngồi quây quần trong căn tin nhưng không tương tác và giao tiếp với nhau vì bận nhìn vào điện thoại. Giờ đây, căn tin đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi học sinh bắt đầu trò chuyện và tương tác qua lại.

Các học sinh cấp 2 cùng tham gia lớp học toán nâng cao tại trường Trung học Jurong West (Ảnh: CNA/Raydza Rahman).

Không dừng lại ở việc tán gẫu, các học sinh tham gia hoạt động thể chất cũng tăng lên. Theo chia sẻ của một học sinh lớp 8, lượng bạn học tham gia đá bóng hoặc chơi bóng rổ trong giờ nghỉ tăng đáng kể sau khi có lệnh cấm sử dụng điện thoại.

Dù ban đầu không đồng tình, nhưng đa số học sinh đang dần thích nghi và nhận ra giá trị của việc không bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử.

Lệnh cấm vào năm học 2026 áp dụng cho toàn bộ thời gian ở trường, bao gồm cả giờ giải lao, các hoạt động ngoại khóa và các tiết học bổ túc. Thiết bị điện tử phải được cất trong tủ khóa cá nhân hoặc khu vực lưu trữ quy định ngay từ đầu ngày.

Quy định cấm sử dụng điện thoại của các trường cấp 2 tại Singapore (Ảnh: CNA).

Sự thiếu vắng của chiếc điện thoại mang lại những tín hiệu tích cực cho việc học tập. Học sinh không còn bị phân tâm bởi các thông báo tin nhắn hay nỗi lo bỏ lỡ thông tin mới trên mạng xã hội.

Một giáo viên trung học cho biết, thay vì nhìn xuống gầm bàn để xem lén điện thoại như trước, giờ đây học sinh hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Việc áp dụng lệnh cấm giúp giáo viên dễ dàng thực thi quy định mà không lo bị học sinh phản ứng tiêu cực như khi chỉ có vài giáo viên thực hiện lẻ tẻ.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc thực thi không phải lúc nào cũng suôn sẻ tuyệt đối. Một nhóm nhỏ học sinh vẫn tìm cách lách luật bằng cách giấu điện thoại trong cặp thay vì để vào tủ khóa. Một số học sinh cho biết trong một lớp khoảng 40 người, vẫn có khoảng 5 học sinh lén lút sử dụng thiết bị.

Các trường học đã thiết lập các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt để răn đe. Tùy vào mức độ vi phạm, điện thoại có thể bị tịch thu đến hết ngày, vài ngày hoặc thậm chí là một tháng nếu tái phạm. Giáo viên và thành viên hội học sinh thường xuyên kiểm tra các khu vực sinh hoạt chung và lớp học để phát hiện vi phạm.

Đối với nhiều phụ huynh, lệnh cấm này không gây ra quá nhiều trở ngại. Nhiều gia đình cho biết hoàn toàn ủng hộ và sẽ liên hệ qua văn phòng nhà trường nếu có việc khẩn cấp. Bản thân học sinh cũng cảm thấy sự thay đổi này không quá lớn vì học sinh đã quen với quy định không dùng điện thoại từ cấp tiểu học.

Dù vẫn còn những học sinh mong chờ từng phút đến khi kết thúc tiết học cuối cùng để được chạm tay vào điện thoại, nhưng không phủ nhận lệnh cấm đã tạo ra một khoảng nghỉ cần thiết cho giới trẻ trong kỷ nguyên số.

Một giáo viên nhận định: “Việc không để điện thoại trong tầm mắt thực sự giúp học sinh nhẹ lòng hơn vì chúng không còn phải nghĩ về nó nữa”.

Nguyễn Hữu Đạt