Vụ cổ thụ ở di tích nổi tiếng bị cưa trụi: Không vi phạm Luật Di sản?

UBND phường Dương Nỗ, thành phố Huế đã có thông tin chính thức về việc cắt tỉa cành lá của các cây xanh trong không gian di tích đình làng Sình.

Theo UBND phường Dương Nỗ, đình làng Sình được xếp hạng di tích cấp thành phố từ tháng 12/2005, do chính quyền trực tiếp quản lý, cộng đồng dân cư sử dụng. Đình làng này còn được Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế phối hợp quản lý.

Cây bồ đề tại di tích đình làng Sình không còn cành lá sau đợt cắt tỉa nhằm tạo cảnh quan (Ảnh: Cao Tiến).

Trong khuôn viên di tích hiện có 1 cây sanh và 1 cây bồ đề, phía trước mặt đình làng có 5 cây xanh lâu năm khác.

Thời gian qua, Hội đồng Tộc trưởng của làng thống nhất cắt tỉa tổng thể các cây xanh bởi những lo ngại về việc cây gãy đổ vào nhà dân lân cận, xâm hại tường, mái di tích và ảnh hưởng giao thông đi lại.

Hội đồng thỏa thuận với 2 cá nhân hỗ trợ tỉa cây, không nhận tiền công lao động hay thỏa thuận mua bán nào, chỉ thống nhất để những người này tận thu số cành cây sau cắt tỉa.

Hiện trạng cây sung trước cổng vào di tích đình làng Sình (Ảnh: Cao Tiến).

UBND phường Dương Nỗ khẳng định, việc chỉnh trang, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên đình làng Sình thuộc trường hợp cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường của di tích. Việc này không cần lập hồ sơ, báo cáo trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ thể thực hiện là người đại diện, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích.

Hoạt động chỉnh trang, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái nêu trên không vi phạm quy định theo Luật Di sản văn hóa 2024 và không gây ảnh hưởng đến các yếu tố gốc gắn liền di tích.

Ngoài ra, việc cắt tỉa tổng thể không liên quan hoạt động chủ nhật xanh trên địa bàn. Trước đó, phong trào này được tổ chức nhưng chỉ chặt tỉa một số cành nhánh đổ ra đường sau đợt mưa bão cuối năm 2025.

Việc cắt tỉa cũng không hướng tới triệt hạ hoàn toàn cây xanh mà nhằm tạo tán, dáng lâu dài cổ xưa cho di tích, đồng thời giúp đường làng, ngõ xóm thông thoáng hơn.

Cây xanh được cho là có dáng nghiêng đổ vào nhà dân nên cần cắt tỉa để đảm bảo an toàn (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã đưa tin, một số người dân sống gần đình làng Sình (còn gọi là đình làng Lại Ân) phản ánh 3 cây cổ thụ bị cưa trụi cành lá trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, gây ảnh hưởng cảnh quan chung của di tích nổi tiếng này.

Đặc biệt, trong số đó có một cây bồ đề hàng trăm năm tuổi, nằm cạnh bến nước ngay trước đình làng, một biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Đối với người dân, cây xanh trong khu vực di tích không chỉ là yếu tố cảnh quan mà còn là một phần ký ức, dấu ấn lịch sử gắn liền với đình làng nổi tiếng này.

Tại buổi làm việc với báo chí và các đơn vị liên quan sáng 10/2, ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, khẳng định các cây xanh không bị cưa trụi mà vẫn còn những cành nhánh chính. Đây là thời điểm thích hợp để cắt tỉa cây vì điều kiện thời tiết thuận lợi.