Chuyên gia lý giải về cú sập của giá vàng

Phiên 10/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới còn 5.024 USD/ounce, giảm khoảng 25 USD so với đầu phiên sáng.

Giá vàng biến động liên tục trong những ngày qua, mỗi ngày biến động vài triệu đồng/lượng. So với mức đáy gần nhất xác lập vào tuần trước, mỗi lượng vàng miếng tăng 14 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần.

Trong báo cáo mới công bố, chuyên gia UOB cho rằng trong bối cảnh biến động hai chiều cực mạnh này, mức biến động kỳ vọng của giá vàng đã tăng lên trên 30% - cao hơn đáng kể so với giai đoạn dịch Covid-19.

Về cú sập của giá vàng vừa qua, chuyên gia của UOB là ông Heng Koon How cho rằng một yếu tố đến từ tình trạng khan hiếm vàng vật chất được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch lớn trên thế giới, khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào tăng cao.

Mức tăng của tổng vị thế mở trên thị trường hợp đồng tương lai vàng tại COMEX cũng như khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng GLD trên sàn NYSE là chưa từng có tiền lệ.

Vàng được bày bán tại cửa hàng vàng (Ảnh: DT).

Trước đó, vào giữa tháng 1, nhằm giảm bớt mức độ biến động, COMEX đã thay đổi cách tính ký quỹ đối với vàng và kim loại quý, từ mức ký quỹ danh nghĩa cố định bằng USD sang tỉ lệ phần % trên giá trị hợp đồng. Ngoài ra, các biện pháp siết chặt của cơ quan chức năng Trung Quốc cùng với việc đóng cửa một số quỹ đã bắt đầu làm thu hẹp nhu cầu vàng trong ngắn hạn.

Trong dự báo mới nhất về giá vàng, ông Heng Koon How cho rằng thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập mặt bằng mới. Dù biến động trong ngắn hạn khiến giá vàng đang ở mức cao bất thường, vai trò trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của vàng đối với các nhóm nhà đầu tư chủ chốt vẫn không thay đổi.

Các ngân hàng Trung ương trên toàn cầu, nhất là tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tăng tỉ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Theo đó, chuyên gia ngân hàng ngoại này duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá lên 4.800 USD/ounce trong quý I, tăng dần trong các quý tiếp theo và đạt tới mức cao nhất là 5.400 USD/ounce trong quý IV.