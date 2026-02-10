Hai video Việt có lượt xem cao nhất trên YouTube biến mất một cách bí ẩn

Trước đó, video Việt đầu tiên cán mốc 1tỷ lượt xem trên nền tảng này cũng đã bị gỡ bỏ.

Video Việt có lượt xem lớn nhất hiện tại bất ngờ biến mất khỏi YouTube

Video ca khúc “Bống bống bang bang” của ban nhạc 365 bất ngờ biến mất dù vẫn thu hút lượt xem rất lớn sau 10 năm được chia sẻ lên YouTube (Ảnh chụp màn hình).

Tối 9/2, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam đã rất bất ngờ khi nhận ra video ca nhạc “Bống bống bang bang” của ban nhạc 365 đã không còn tồn tại trên YouTube.

Khi tìm kiếm trên YouTube, người dùng sẽ không còn tìm thấy video của ca khúc này trong kết quả. Trong khi đó, nếu truy cập theo đường link sẵn có, người dùng chỉ nhận được thông báo: “Video không có sẵn. Video này không còn khả dụng do người tải lên đã đóng tài khoản YouTube của họ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nguyên nhân khiến video này biến mất là do kênh YouTube chính thức của ban nhạc 365 bị đóng vào tối 9/2. Việc này kéo theo hàng loạt video ca nhạc có lượng người xem lớn trên kênh chính thức của nhóm cũng không còn xuất hiện.

Dù 365 đã chính thức tan rã từ năm 2016, các thành viên của ban nhạc này vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và có một vài lần tái hợp trong những năm gần đây để cùng nhau trình diễn, giúp tên tuổi của ban nhạc vẫn duy trì được sức hút.

Trước khi bị đóng, kênh YouTube của ban nhạc 365 có hơn 884 ngàn người đăng ký theo dõi, tổng cộng hơn 883,7 triệu lượt xem.

“Bống bống bang bang” là bài hát chính thức của bộ phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” được ra mắt vào năm 2016. Video của ca khúc này được đăng tải lên YouTube vào ngày 27/6/2016.

Đến tháng 12/2017, “Bống bống bang bang” trở thành video Việt Nam đầu tiên cán mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube và đến thời điểm hiện tại đã có hơn 634 triệu lượt xem.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 10/2, Only C - tác giả kiêm nhà sản xuất ca khúc nhận định khả năng cao kênh YouTube của công ty VAA - đơn vị sở hữu MV - đã bị tấn công. Theo anh, có thể một tài khoản khác đã xâm nhập, sau đó ẩn hoặc gỡ toàn bộ video trên kênh.

Không phải lần đầu tiên

Video “Bống bống bang bang” đạt lượt xem lớn nhờ giai điệu sôi động, ca từ dễ nhớ cùng các động tác vũ đạo đáng yêu, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em.

Trước đó, “Bống bống bang bang” từng đứng thứ hai về lượt xem trên YouTube tại Việt Nam, chỉ sau video ca nhạc thiếu nhi “Một con vịt”.

Tháng 6/2024, “Một con vịt” trở thành video Việt Nam đầu tiên cán mốc 1tỷ lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, video này bất ngờ biến mất và đến nay vẫn chưa được khôi phục.

Nguyên nhân “Một con vịt” bị gỡ bỏ chưa được xác định, song sự việc này khiến “Bống bống bang bang” vươn lên trở thành video có nguồn gốc Việt Nam sở hữu lượt xem nhiều nhất trên YouTube.

Video ca nhạc “Bống bống bang bang” phiên bản nhí của bé Bào Ngư đã trở thành video Việt Nam có lượt xem nhiều nhất trên YouTube hiện nay (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi “Bống bống bang bang” của ban nhạc 365 bị biến mất, danh hiệu video Việt có lượt xem nhiều nhất trên YouTube thuộc về “Bống bống bang bang” phiên bản thiếu nhi, do bé Bào Ngư trình bày. Video này được đăng tải lên YouTube từ ngày 11/8/2016 và hiện có hơn 648 triệu lượt xem.