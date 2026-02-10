Con trai thứ 2 của Beckham “khịa” anh ruột, khẳng định gia đình là số một

Trong mắt người thân, Romeo được nhận xét là chàng trai tình cảm, ấm áp và luôn cố gắng gắn kết các thành viên trong gia đình. Điều này càng được chú ý hơn trong bối cảnh gia đình Beckham đối mặt với sóng gió lớn từ năm 2025, khi Brooklyn Beckham rạn nứt với gia đình, hạn chế xuất hiện và tương tác với cha mẹ cùng các em.

Romeo Beckham (trái) bên bố và anh em trai (Ảnh: Getty).

Năm 2025, truyền thông quốc tế cho rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ mối quan hệ tình cảm giữa Romeo và DJ Kim Turnbull. Brooklyn được cho là phản đối em trai hẹn hò với Kim vì hai người từng có thời gian ngắn quen biết vào năm 2016, trước khi Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz.

Theo Page Six, Brooklyn nghi ngờ Kim Turnbull lợi dụng Romeo, dẫn đến căng thẳng giữa hai anh em từ cuối năm 2024.

Trái ngược với thái độ của Brooklyn, David và Victoria Beckham được cho là ủng hộ Romeo, mở cửa chào đón Kim Turnbull tham dự các sự kiện gia đình. Điều này khiến Brooklyn cảm thấy bị phản bội và ngày càng xa cách với gia đình ruột thịt.

Romeo và Kim Turnbull công khai hẹn hò vào tháng 11/2024 tại London (Anh). Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái, Romeo xác nhận đã chia tay Kim Turnbull trong hòa bình do cả hai bận rộn với sự nghiệp riêng. Cặp tình nhân trẻ được cho là không chịu được áp lực truyền thông.

Tháng 10 năm ngoái, Romeo xác nhận đã nối lại quan hệ với Kim bằng cách đăng ảnh cô lên trang cá nhân. Suốt thời gian qua, Kim đồng hành với Romeo và xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng của gia đình Beckham.

Tháng 1 vừa rồi, cô cũng có mặt tại Pháp cùng đại gia đình Beckham để chứng kiến Victoria Beckham nhận giải thưởng lớn của chính phủ Pháp.

Kim Turnbull sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô nhanh chóng bộc lộ tài năng và đã tạo dựng cho mình chỗ đứng vững chắc trong giới DJ. Cô cũng là một nhân vật có tiếng trong giới thời trang.

Romeo Beckham đang hẹn hò với DJ Kim Turnbull (Ảnh: News).

Giữa lúc Brooklyn công khai bức tâm thư tuyên bố không muốn hàn gắn với gia đình, đồng thời tố cáo cha mẹ thao túng, gia đình phá hoại cuộc hôn nhân của anh, Romeo có động thái gây chú ý.

Ngày 9/2, anh chia sẻ hình ảnh hình xăm mới với chữ “family” (gia đình) phía sau gáy, ngay trên hình thánh giá và đôi cánh thiên thần. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách Romeo ngầm khẳng định lập trường “gia đình là trên hết”, thậm chí được xem như lời đáp trả đầy ẩn ý dành cho anh trai.

Trong khi Romeo công khai thể hiện tình cảm với cha mẹ, Brooklyn lần lượt che hoặc xóa các hình xăm tri ân gia đình ruột thịt, thay vào đó là những hình xăm dành cho vợ và gia đình vợ. Một nguồn tin cho biết Brooklyn đã trải qua liệu trình xóa xăm bằng laser để thay đổi các hình xăm cũ.

Những ồn ào nội bộ gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện, các thành viên trong gia đình nổi tiếng này từ chối bình luận trực tiếp, lựa chọn tập trung vào công việc riêng, trong khi Brooklyn tiếp tục thể hiện sự gắn bó chặt chẽ với gia đình nhà vợ.

Romeo Beckham khoe hình xăm mới có ghi chữ "family" (gia đình) sau gáy (Ảnh: IG).

Romeo Beckham (SN 2002) là con trai thứ 2 của cặp đôi nổi tiếng nước Anh. Anh người thừa hưởng rõ nét niềm đam mê thời trang từ mẹ. Trong 3 con trai của nhà Beckham, Romeo được đánh giá cao về ngoại hình, gu thẩm mỹ và khả năng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Ít ai biết, thời thơ ấu Romeo từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe, thường xuyên nhập viện vì bệnh động kinh và các cơn co giật. Nhờ sự chăm sóc sát sao của gia đình, anh dần hồi phục, trưởng thành khỏe mạnh và tự tin.

Romeo bước chân vào làng giải trí từ sớm. Năm 10 tuổi, anh trở thành gương mặt đại diện dòng thời trang trẻ em của Burberry, sau đó tiếp tục góp mặt trong chiến dịch Giáng sinh của thương hiệu này.

Từ năm 2021, Romeo liên tiếp ghi dấu ấn khi xuất hiện trên bìa L’Uomo Vogue, làm mẫu cho Saint Laurent và ký hợp đồng với Puma vào năm 2022. Hiện tại, Romeo theo đuổi con đường thời trang chuyên nghiệp và được kỳ vọng sẽ nối nghiệp kinh doanh của mẹ.