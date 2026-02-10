Sớm hoàn thiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đưa vào khai thác

Ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án tổ chức thu phí tạm theo hình thức ETC, free-flow, không bố trí barie. Đồng thời, cho phép áp dụng cơ chế phân định và miễn trừ trách nhiệm phù hợp đối với các rủi ro khách quan phát sinh trong giai đoạn này. Do thời gian triển khai gấp, VEC cũng đề xuất Bộ Xây dựng ban hành lệnh khẩn cấp theo quy định của Luật Xây dựng làm cơ sở pháp lý để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Còn theo Ban Quản lý dự án 85 (QLDA 85), trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến bố trí ba trạm thu phí, gồm: trạm tại nút giao Võ Nguyên Giáp (dự án thành phần 1), trạm tại nút giao Tân Hiệp (dự án thành phần 2) và trạm tại khu vực gần nút giao quốc lộ 56 (dự án thành phần 3). Tuy nhiên, hiện các trạm thu phí này đều chưa được triển khai. Dự kiến xây dựng lắp đặt phải mất 3 tháng.

Về tiến độ dự án, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA 85 cho biết, tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 đã hoàn thành toàn bộ 18,2km mặt đường bê tông nhựa, đang tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/2.

Đối với các nhánh nút giao, tại nút giao Long Thành, các cầu và mặt cầu đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe, kết nối vào tuyến chính cao tốc. Một số nhánh kết nối với dự án thành phần 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 1/3. Tại nút giao sân bay Long Thành, phần cầu đã hoàn thành, các hạng mục đường đầu cầu sẽ hoàn tất trước ngày 1/3. Nút giao Tân Hiệp cũng đã hoàn thành thảm bê tông nhựa các cầu, các đoạn kết nối còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 1/3.

Ban QLDA 85 cũng đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành khai thác, báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn khai thác tạm dự kiến được chấp thuận trước ngày 12/2. Phương án tổ chức giao thông đang tiếp tục được hoàn thiện, phối hợp với các đơn vị liên quan.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ban cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo VEC chủ động triển khai các hạng mục phục vụ thu phí trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cũng như xem xét cho phép Ban QLDA 85 ký hợp đồng thuê đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc trong giai đoạn khai thác tạm, nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông.

Tại buổi kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị tìm phương án tối ưu nhất để thông xe khai thác cao tốc phục vụ người dân đi lại sớm nhất. Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cũng yêu cầu Ban QLDA 85 sớm hoàn thành các hạng mục còn lại để đảm bảo an toàn, đầy đủ thủ tục liên quan khi đi vào khai thác tuyến.