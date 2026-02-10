Hà Tĩnh tiêu hủy 902 con gia cầm nhiễm cúm H5N1, đề phòng lây sang người

Ngày 10/2, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ ngày 7/2 đến nay, dịch cúm gia cầm xảy ra ở thôn 1, xã Cẩm Xuyên.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra tình hình thực tế, lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm đến ngày 8/2 cho thấy có 2 mẫu gia cầm dương tính với virus cúm type H5N1.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh chỉ đạo các ngành chức năng xã Cẩm Xuyên triển khai biện pháp phòng chống cúm gia cầm lây sang người (Ảnh: Tuấn Dũng).

Theo thống kê ban đầu, tại thôn 1, xã Cẩm Xuyên đã có 27 trong tổng số 123 hộ chăn nuôi ghi nhận gia cầm ốm, chết, buộc phải tiêu hủy 902 con, trong đó phần lớn là gà.

CDC Hà Tĩnh đã cử cán bộ về địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 có nguy cơ lây sang người.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, đơn vị đang yêu cầu địa phương nơi có dịch cúm cần giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với gia cầm, theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Để xử lý môi trường khu vực có dịch, CDC Hà Tĩnh đã cấp cho xã Cẩm Xuyên 100kg hóa chất CloraminB nhằm tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi thuộc thôn 1.

Theo ông Thanh, hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Song, nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất lớn, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán vì hoạt động vận chuyển, tiêu thụ gia cầm gia tăng.

"Người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang người", ông Thanh nhấn mạnh.

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không sử dụng gia cầm ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh; bảo đảm ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch sẽ; không giết mổ, mua bán gia cầm trái phép; báo ngay khi phát hiện gia cầm chết; tuân thủ phòng dịch trong chăn nuôi, đeo khẩu trang tại chợ gia cầm và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, điều trị kịp thời.