Hư hỏng trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ là sự cố nghiêm trọng

Ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác thực địa và chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc (áo trắng) đánh giá sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô là nghiêm trọng (Ảnh: Ngọc Kiên).

Đến nay Sở Xây dựng Phú Thọ đã tổ chức phân luồng giao thông, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Đơn vị liên quan đã cắm lại hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn và điều tiết giao thông; phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Đoan Hùng bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc tại khu vực này.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu cũng như chất lượng công trình.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về cầu đường và tổ chức hội thảo nhằm làm rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, khắc phục sự cố.

Trong thời gian chờ kết quả thẩm định, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với xã Đoan Hùng khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm việc đi lại cho người dân hai bên bờ sông.

Trong thời gian "đóng" cầu Sông Lô, lãnh đạo Phú Thọ yêu cầu mở lại bến phà Đoan Hùng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân (Ảnh: Ngọc Kiên).

Trước mắt, ông Ngọc chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để khẩn trương tiến hành sửa chữa, lập lại bến phà Đoan Hùng và bố trí phà chuyên dụng phục vụ vận chuyển người và phương tiện qua sông Lô.

Xã Đoan Hùng được giao phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng rà soát, kiểm soát nghiêm các hoạt động vận chuyển qua sông, kiên quyết xử lý những chủ phương tiện phà, xuồng chở người dân qua sông tự phát, không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, xã Đoan Hùng phải tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình thực tế, không hoang mang, không chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.