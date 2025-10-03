Chiều 3/10, UBND phường Thanh Miếu (Phú Thọ) cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô, gần cầu Việt Trì.

Vụ lật tàu chở hàng xảy ra đêm 2/10 khiến một đôi vợ chồng mất tích.

Vị trí lật tàu chở hàng khiến hai vợ chồng mất tích ở gần cầu Việt Trì, Phú Thọ (Ảnh: Phú Thọ quê mình).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô đang dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy.

Vì thế chiều 3/10, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc đã ra thông báo cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân, chủ phương tiện chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.